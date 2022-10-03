7 ayrı suçtan aranan şahıs jandarma ekiplerinden kaçamadı - Son Dakika
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7 ayrı suçtan aranan şahıs jandarma ekiplerinden kaçamadı

03.10.2022 15:44
7 ayrı suçtan aranan şahıs jandarma ekiplerinden kaçamadı

Aydın'ın Söke ilçesinde 7 ayrı suçtan aranan şüpheli, jandarma devriye ekiplerinin dikkatinden kaçamadı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 7 ayrı suçtan aranan şüpheli, jandarma devriye ekiplerinin dikkatinden kaçamadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Aydın'ın Söke ilçesi Bağarası Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri bir kişinin durumundan şüphelendi. Yapılan sorgulamada G.D. isimli şahsın "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan aranan ve hakkında 7 ayrı suçtan 11 yıl 33 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.D. isimli şüpheli adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - AYDIN

YORUMLAR
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Aydın haberi... 11 yıl hapis cezasına çarptırılan şüpheli Didim'de yakalandı Aydın haberi... 11 yıl hapis cezasına çarptırılan şüpheli Didim'de yakalandı 7 yıl hapis cezasına çarptırılan firari FETÖ üyesi yakalandı 7 yıl hapis cezasına çarptırılan firari FETÖ üyesi yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Bağarası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 7 ayrı suçtan aranan şahıs jandarma ekiplerinden kaçamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 7 ayrı suçtan aranan şahıs jandarma ekiplerinden kaçamadı - Son Dakika
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