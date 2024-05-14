7. Ayvalık Küçükköy Teferic Şenlikleri 17-19 Mayıs'ta yapılacak

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(BALIKESİR) - "7. Ayvalık Küçükköy Teferic Şenlikleri" bu yıl 17-19 Mayıs günlerinde yapılacak. Şenliğe katılan konuklar, üç gün boyunca Küçükköy'ün ve Balkan kültürünün tadını çıkaracak.

7. Ayvalık Küçükköy Teferic Şenlikleri, 17 Mayıs Cuma günü saat 10.30'da Küçükköy Üretim Mutfağı'nın önünden başlayacak. Şenlik, 120 dansçının katılımı ve bando eşliğinde kortej yürüyüşü, ardından Küçükköy Cami Avlusu'ndaki resmi açılış töreninde günün anlamına ilişkin konuşmalarla devam edecek.

Gün içerisinde sergilenecek halk dansları, stant turları, Balkan bandosu konserleri, sabun atölyeleri, Balkan ülkeleri halk oyunları gösterilerinden sonra, saat 19.00 ve saat 20.50'de "Grup Gardaşlar" Küçükköy Cami Avlusu'nda nostaljik şarkılarıyla sanatseverlere seslenecek.

Program, 18 Mayıs Cumartesi günü Balkan bandosunun stant aralarında vereceği konserle başlayacak ve gün boyunca Küçükköy Üretim Mutfağı'nın düzenlediği özel mantı atölyesinde farklı tatları sevenleriyle buluşturacak.

Arzu Yanardağ, Çisil Oral ve Erbil Göktaş ise 16.00-17.00 saatleri arasında "Yerelde Sanat" üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek. Ardından Balkan ülkeleri halk oyunları gösterileri ve saat 19.00'da "Ljiljan" konserinde sanatçı sevenlerine Boşnak şarkılarını seslendirecek. Ljiljan, saat 21.00'de ikinci konserini yine Küçükköy Cami Avlusu'nda verecek.

Şenliklerin son gününde Sabancı Çocuk Etkinleri yer alacak. Program saat 13.00'te Sabancı Yaratıcı Teknolojiler atölyesi; yaratıcı drama, arkeoloji eğitici etkinlikleri, saat 16.00'da Şudabap çocuk konseri ve saat 18.00'de yeniden yaratıcı drama, arkeoloji eğitici etkinlikleri ile sürecek.

7. Küçükköy Teferic Şenlikleri, Sabancı Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi bahçesinde saat 21.00'deki 'mübadele konseri'yle sona erecek.