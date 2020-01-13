7 bin lira için cinayet işleyip, intihar etti -2 - Son Dakika

7 bin lira için cinayet işleyip, intihar etti (YENİDEN)

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 7 bin lira alacağı olduğunu iddia ettiği 2 çocuk babası Ramazan Küçük'ün (53) evine giden Hüseyin Arslan (54), çıkan tartışmada tabancasını çekti. Arslan, başından tabancayla vurduğu Küçük'ü öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, dün (pazar) saat 20.00 sıralarında Küçükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Arslan, 7 bin lira alacağı olduğu iddia ettiği evli ve iki çocuk babası Ramazan Küçük'ün evine gitti. Küçük ile Arslan arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Arslan, belinden çıkardığı tabancayla Küçük'ü başından vurarak, kaçtı. Hüseyin Arslan'ın olayın ardından kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Küçük, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

CİNAYETİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Jandarma, cinayet zanlısı Arslan'ı arama çalışmalarını sürdürürken, Denizli- Pamukkale karayolu Küçükdere kavşağı yanındaki tarlada ceset bulunduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, cesedin, cinayeti işleyen Hüseyin Arslan'a ait olduğunu tespit etti. Arslan'ın cinayetin ardından mahalleden ayrıldıktan sonra yol kenarına otomobilini park edip, tarlada aynı tabancayla kendini başından vurduğu belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Arslan'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KENDİ İŞ YERİNDE İKİ KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRMÜŞ

Küçükdere Mahalesi'nde Ramazan Küçük'ü öldürüp, intihar eden Hüseyin Arslan'ın olaydan önce kendi iş yerinde 2 kardeşi daha öldürdüğü ortaya çıktı. Bugün saat 05.00 sıralarında Arslan'ın iş yerine gelen çalışanları, yerde 2 kişinin cesedini bulunca polisi aradı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Arslan'ın iş yerinde bulunan kişilerin başlarından vurularak öldürdüğü tespit edildi. Yapılan incelemede cesedi bulunan iki kişinin Veli ve Mustafa Akpınar isimli kardeşler olduğu, iki kardeşin de Arslan tarafından öldürüldüğü belirlendi. Akpınar kardeşlerin de Arslan ile aralarında alacak meselesi bulunduğu ortaya çıktı. Arslan'ın ağabeyi Hidayet Arslan da polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.