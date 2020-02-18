7 ilde komiserlik sınavı usulsüzlüğü operasyonu: 15 polise gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 7 ilde komiserlik sınavı usulsüzlüğü operasyonu: 15 polise gözaltı - Son Dakika

7 ilde komiserlik sınavı usulsüzlüğü operasyonu: 15 polise gözaltı

7 saat önce

KOCAELİ merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, komiserlik sınavlarında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 15 polis gözaltına alındı.

7 ilde komiserlik sınavı usulsüzlüğü operasyonu: 15 polise gözaltı, System.String[]

KOCAELİ merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, komiserlik sınavlarında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 15 polis gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturmasında, komiserlik sınavlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 15 polise yönelik operasyon başlatıldı. Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Tekirdağ, Adana ve Erzurum'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 polis gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürdürülüyor.


Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:07 Kaynak: DHA
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