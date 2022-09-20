Konya'da 7 kişiyi katleden zanlı, "5 kişiyi daha öldüreceğini söyledin mi?" sorusuna öfkelendi: Size cevap vermek istemiyorum

Geçen yıl 30 Temmuz'da Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010'dan beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi. Bahçede aileyle konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış (31) Dedeoğulları yaşamını yitirdi. Kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos'ta özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taraması sırasında yakalanıp tutuklandı.

7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETİ İSTENDİ

Soruşturma kapsamında, aralarında Mehmet Altun'un da bulunduğu 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu Altun hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Altun'un ayrıca olayın ardından evin bazı noktalarına yanında getirdiği bidondaki benzini döküp, ateşe verdiği iddiasıyla 'yakarak mala zarar verme' suçundan 1 yıldan 9 yıla kadar, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığı' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan da 5 yıldan 8 yıla kadar yargılanması talep edildi.

İddianamede; bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanıklar; Altun'un eniştesi Lütfi Keleş ile ablası Ayşe Keleş, yeğeni Ali Keleş, Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Veli Keleş, oğlu Ali Keleş ve akrabaları Ali Keleş'in ise 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme', 'yakarak mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından yargılanmaları istendi.

"5 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRECEĞİM" DEMİŞ

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; tutuklu Mehmet Altun ile Dedeoğulları arasında silahla saldırı öncesi aynı yıl Mayıs ayında çıkan kavga nedeniyle tutuklu bulunan eniştesi Lütfi Keleş ile Veli Keleş'in oğlu Ali Keleş, SEGBİS ile katıldı. Dedeoğulları ailesinden sağ kalan Çetin Dedeoğulları ile yakınları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada Dedeoğulları ailesinin avukatı, Altun'a, saldırı sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi ve polis ile 45 dakika boyunca yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili "Telefon görüşmesinde '7 teröristi öldürdüm' dedin mi?" diye sordu. Altun, "Hatırlamıyorum" diye cevap verdi. Ardından avukat, yine telefon görüşmesinde, "5 kişiyi daha öldüreceğini söyledin mi? Olayı ne sebeple yaptın? Kim çok üzülüyordu da bu olayı gerçekleştirdin?" diye sordu. Altun da "Size cevap vermek istemiyorum. Ne cevap versem de anlamayacaksınız. Ben gerekli ifadeyi mahkemeye verdim. Bu davanın umurlarında olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden cevap vermek istemiyorum" karşılığını verdi. Yine avukatın "Daha önce silah kullandın mı veya en son ne zaman silah kullandın?" diye sorduğu Altun, "Hayır, kullanmadım" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Öte yandan saldırı öncesi yaşanan kavga nedeniyle tutuklu bulunan sanıklardan Lütfi Keleş de savunmasında, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. 20 yıldır aynı yerde yaşıyoruz. Ben cezaevindeyken ne oldu, bilmiyorum. Aramızda husumet yok" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Altun'un tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 27 Ekim'e erteledi.