7 Kıta Arama Kurtarma Derneği Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

7 Kıta Arama Kurtarma Derneği Kuruldu

05.02.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da deprem sonrası kurulan dernek, afetlerde gönüllü arama kurtarma hizmeti veriyor.

Şanlıurfa'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazda görev alan bir grup arkadaş 7 Kıta Uluslararası Arama Kurtarma Derneği'ni kurarak afetlerde görev yapmaya başladı.

Şanlıurfa ve çevre illerde enkazda görev yapan bir grup arkadaş, ihtiyaç ve önemini bizzat deneyimledikleri arama kurtarma alanında gönüllü olmaya karar verdi.

AFAD'dan arama kurtarma, İl Sağlık Müdürlüğünden acil yardım, itfaiyeden yangın söndürme, Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğünden orman yangınları eğitimi alan gönüllüler, telsiz ve drone kullanımına ilişkin eğitimlerini tamamlayarak 7 Kıta Uluslararası Arama Kurtarma Derneğini kurdu.

Resmi akreditasyon sürecini tamamlayan ve 100 gönüllüye ulaşan dernek, Şanlıurfa ve çevre illerde meydana gelen afetlerde AFAD koordinasyonunda görev yapmaya başladı.

"Afetlere koşuyoruz"

Dernek Başkanı Gökhan Erdem, AA muhabirine, kentte bir kamu kurumunda devlet memuru olarak görev yaptığını söyledi.

Deprem ve ardından yaşanan sel felaketinden sonra arkadaşlarıyla gönüllü arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirten Erdem, AFAD ekipleriyle sahada omuz omuza çalıştıklarını ifade etti. Erdem, şunları kaydetti:

"Depremde arama kurtarmanın ne kadar hayati olduğunu bizzat gördük. Bunun daha profesyonel bir şekilde yapılması gerektiğine karar verdik. Gerekli eğitimleri aldık, ekipman temin ettik ve derneğimizi kurduk. Amatör telsizcilik belgelerimizi aldık, enkazda ve doğada görev yapabilecek drone operatörleri yetiştirmeye başladık. Olası bir afette devletimizin çağrısıyla faaliyete geçecek güce ulaştık. Artık bölgemizdeki afetlere koşuyoruz."

Kurtardıkları afetzedeler de gönüllü oldu

Erdem, depremde ve 15 Mart 2023'te kentte yaşanan sel felaketinde kurtardıkları afetzedelerle bağlarının sürdüğünü belirtti.

Depremde enkazdan kurtarılan Nisanur İstegün ile sel felaketinde kurtarılan Ayşe Çelik'in de derneğe üye olduğunu anlatan Erdem, bu kişilerin artık arama kurtarma faaliyetlerine gönüllü olarak katıldığını söyledi.

Türkiye'nin afetlere açık bir ülke olduğuna dikkati çeken Erdem, toplumda arama kurtarma bilincinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Derneğin kurucularından esnaf Hüseyin Demir de enkazda yaşanan çaresizliğin kendilerini derinden etkilediğini belirterek "O manzarayı gördükten sonra bu alanda bir şeyler yapmamız gerektiğine karar verdik. Omuz omuza vererek derneğimizi kurduk ve çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Dernek üyesi memur Muhammed Çelikkol ise depremlerin ardından insanlığa daha faydalı olmak için arayışa girdiğini, drone ve telsizle arama kurtarma alanında kendisini geliştirerek dernekte görev almaya başladığını söyledi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Şanlıurfa, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 Kıta Arama Kurtarma Derneği Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı Eski eşinin sözleri bomba Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
MHP’den Öcalan ve Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail’i vururuz İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz

11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
11:16
AVM’ye giden ünlü ismin zor anları Neredeyse eziliyordu
AVM'ye giden ünlü ismin zor anları! Neredeyse eziliyordu
11:10
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
10:42
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
10:19
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 11:56:06. #7.11#
SON DAKİKA: 7 Kıta Arama Kurtarma Derneği Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.