Son Dakika Haberleri: '7. Koğuştaki Mucize'den rekor açılış!
Son Dakika Güncel '7. Koğuştaki Mucize'den rekor açılış!

'7. Koğuştaki Mucize'den rekor açılış!

1 saat önce

11 Ekim'de vizyona giren ve haftasonu boyunca yüzbinlerce seyirciyi sinema salonlarına dolduran '7. Koğuştaki Mucize' filmi önemli bir rekora imza attı.

'7. Koğuştaki Mucize'den rekor açılış!, System.String[]

Aras Bulut İynemli'nin başrolünde olduğu film 615.411 kişiyle hem tüm zamanların en iyi haftasonu drama açılışını hem de son 16 yılın en iyi Ekim ayı başlangıcını yaptı.

Lanistar Media ve Motion Content Group'un yapımcılığını üstlendiği, 11 Ekim'de CJ Entertainment Dağıtım ile sinemaseverlerle buluşan '7. Koğuştaki Mucize' filmi için haftasonu seyirciler sinema salonlarına akın etti. Vizyona girmesinden bir gün sonra başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin TT listesinde uzun süre kaldığı, sosyal medyadan övgü dolu yorumlar alan film, açılış rakamıyla iki ayrı rekora imza attı.

Son yılların en naif, samimi ve uzun zamandır Türk Sineması'nda olmayan bir duygunun yakalandığı film olarak gösterilen '7. Koğuştaki Mucize'yi haftasonu tam 615.411 kişi izledi. Bu yüksek rakamla film, hem tüm zamanların en iyi haftasonu drama açılışına imza atarken hem de son 16 yılın Ekim ayının en yüksek başlangıcını yapan film unvanını kazandı.

Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu, izleyenlere yoğun duygular yaşatan ve izleyicileri gözyaşları içinde bırakan '7. Koğuştaki Mucize', sinemalarda…

Aras Bulut İynemli, Mucize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:34 Kaynak: Bültenler
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