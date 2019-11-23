Son Dakika Haberleri: 7. Uluslararası İpekyolu Film Festivali'nde sinema atölyeleri
Son Dakika Magazin 7. Uluslararası İpekyolu Film Festivali'nde sinema atölyeleri - Son Dakika Magazin

7. Uluslararası İpekyolu Film Festivali'nde sinema atölyeleri

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirilen etkinlik kapsamında, öykü ve senaryo, belgesel, animasyon, kısa film, kamera önü oyunculuk ve filmlerden örneklerle İran sineması atölyeleri gerçekleştirilecek.

7. Uluslararası İpekyolu Film Festivali'nde sinema atölyeleri, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirilen etkinlik kapsamında, öykü ve senaryo, belgesel, animasyon, kısa film, kamera önü oyunculuk ve filmlerden örneklerle İran sineması atölyeleri gerçekleştirilecek.


"Öykü ve Sinema Atölyesi" yazar Osman Şahin, "Kısa Film Atölyesi" yönetmen Rıza Kıraç, "Belgesel Film Atölyesi" yapımcı ve yönetmen Semra Güzel Korver, "Animasyon Atölyesi" yönetmen Özgül Gürbüz, "Kamera Önü Oyunculuk Atölyesi" belgesel yapımcısı Fehmi Gerçeker ve "Filmlerden Örneklerle İran Sineması Atölyesi" sinema yazarı Rıza Oylum tarafından verilecek.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:26 
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