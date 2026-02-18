7 yıl önce evlendiği çocukluk aşkıyla kazada öldü - Son Dakika
7 yıl önce evlendiği çocukluk aşkıyla kazada öldü

7 yıl önce evlendiği çocukluk aşkıyla kazada öldü
18.02.2026 12:46
Bursa'da refüje çarpan motosikletten düşerek ağır yaralanan Murat Çağlayan ile eşi Gülcan Çağlayan, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Çiftin çocukluk aşkı olduğu ve 7 yıldır evli oldukları öğrenildi.

Bursa'da, refüje çarpıp devrilen motosikletten düşerek hayatını kaybeden Murat Çağlayan (34) ile eşi Gülcan Çağlayan'ın (33) çocukluk aşkı oldukları öğrenildi. 2 çocuk annesi Gülcan Çağlayan'ın, Murat Çağlayan'la 7 yıldır evli olduğu belirtildi.

Kaza, 16 Şubat'ta saat 23.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Hayran Caddesi'nde meydana geldi. Murat Çağlayan'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, refüje çarptı. Motosiklet savrulup metrelerce sürüklenirken, sürücü ile arkasındaki eşi Gülcan Çağlayan, yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çağlayan çifti, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

7 yıl önce evlendiği çocukluk aşkıyla kazada öldü

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Motosikletin sürücüsü Murat Çağlayan, dün Maksem Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eşi Gülcan Çağlayan'ın cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Aydın'ın Söke ilçesine götürüldü. Gülcan Çağlayan'ın ilk evliliğinden Emine (16) ve Mustafa (13) isimli 2 çocuğunun olduğu ve bu nedenle ailesinin yaşadığı Söke'de son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. Atatürk Kent Ormanı'ndaki çocuk parkında görevli olan Gülcan Çağlayan'ın, ilk eşiyle ayrıldıktan sonra çocukluk aşkı Murat Çağlayan'la evlendiği belirtildi. Atatürk Kent Ormanı'nda at bakıcılığı yapan Murat Çağlayan ile Gülcan Çağlayan'ın, 7 yıldır evli oldukları belirtildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam 7 yıl önce evlendiği çocukluk aşkıyla kazada öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • murat bayram murat bayram:
    Allah rahmet eylesin 3 0 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    ayrıntı çok önemli 0 0 Yanıtla
  • Secil Turgut Secil Turgut:
    Allah evlatlarının yardımcısı olsun, Allah rahmet eylesin. 0 0 Yanıtla
7 yıl önce evlendiği çocukluk aşkıyla kazada öldü
