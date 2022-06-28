7 yıldır kayıp sanılıyordu, öldürüldüğü anlaşıldı! Kütahyalı kadın yasak aşkının kurbanı olmuş - Son Dakika
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7 yıldır kayıp sanılıyordu, öldürüldüğü anlaşıldı! Kütahyalı kadın yasak aşkının kurbanı olmuş

28.06.2022 12:23
7 yıldır kayıp sanılıyordu, öldürüldüğü anlaşıldı! Kütahyalı kadın yasak aşkının kurbanı olmuş

Kütahya'da 7 yıl önce "Hastaneye gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha haber alınmayan Ömür Yıldırım'ın kayıp dosyası, tekrar açıldı. Ekipler, Yıldırım'ın ilişki yaşadığı öğrenilen, telefonla son görüştüğü Alaattin Kara, eşi Sebahat Kara ile erkek kardeşi Sebahattin Kara'yı gözaltına aldı. Çelişkili ifadeler veren ve Yıldırım'ın kaybolduğu gün kardeşinin evinden kazma kürek aldığı belirlenen Alaattin Kara, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Altıntaş ilçesi Saraycık köyünde oturan, eşinden boşanmış olan, 2 çocuk annesi Ömür Yıldırım, 2015 yılının Ekim ayında, "Hastaneye gidiyorum" diyerek evinden çıktı. Bir daha haber alınmayan Yıldırım, ailesinin başvurusuyla yapılan aramalarda da bulunamadı. Altıntaş Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp olarak aranan Ömür Yıldırım'a ait dosyayı yeniden açtı, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu.

'TEHDİT' İLE 'ŞANTAJ' SUÇLARINDAN TUTUKLANMIŞ

7 yıldır bulunamayan Ömür Yıldırım'ın çevresindeki 45 kişinin yeniden ifadesine başvuruldu, arama trafiği kayıtları (HTS) incelemeye alındı. Araştırmada, Yıldırım'ın en son, gönül ilişkisi olduğu tespit edilen Alaattin Kara ile görüştüğü ortaya çıktı. Ömür Yıldırım'ın kaybolduğu dönemde de sık sık kıskançlık nedeniyle kavga ettikleri belirlendi. Araştırmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kara'nın olaydan önce dağlık alanda gezintiye çıktığını ve kardeşi Sebahattin Kara'nın evinden kazma ve kürek aldığını, 2012 yılında ise Ömür Yıldırım'a yönelik 'tehdit' ile 'şantaj' suçlarından tutuklanarak kısa süre cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Ayrıca Ömür Yıldırım'ın kaybolduğu gün saat 07.39'da ev telefonunun Alaattin Kara tarafından arandığı bilgisine ulaşıldı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER SONRASI 1 TUTUKLAMA

Cinayet şüphesiyle operasyon düzenleyen polis ekipleri, Alaattin Kara'nın yanı sıra eşi Sebahat Kara ile erkek kardeşi Sebahattin Kara'yı gözaltına aldı. Alaattin Kara, ifadesinde Ömür Yıldırım ile görüştüğünü ancak kaybolduğu gün görüşmediğini, nerede olduğunu da bilmediğini öne sürdü. Çelişkili ifadeler veren Alaattin Kara, Sebahat Kara ve Sebahattin Kara, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Alaattin Kara 'kasten öldürme' suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, eşi ve kardeşi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Sebahattin Kara, Sebahat Kara, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 yıldır kayıp sanılıyordu, öldürüldüğü anlaşıldı! Kütahyalı kadın yasak aşkının kurbanı olmuş - Son Dakika

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