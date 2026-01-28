70 Yaşında İki Ehliyet Sahibi Oldu - Son Dakika
70 Yaşında İki Ehliyet Sahibi Oldu

28.01.2026 11:18
Yalçın Uzun, 70 yaşında girdiği sınavlarla iki ehliyet alarak gençlere ilham verdi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan Yalçın Uzun, azmiyle gençlere örnek oldu. Uzun, 70 yaşında girdiği ehliyet sınavını tek seferde geçerek B sınıfı ehliyetini aldı. İki ay sonra tekrar sınava giren Yalçın Uzun, A1 ehliyetini de tek seferde sınavı geçerek aldı. Uzun "Çok çalıştım, inat ettim ve başardım" dedi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan, hayatının büyük bölümünü esnaflık yaparak geçiren 70 yaşındaki Yalçın Uzun, azmi ve kararlılığıyla örnek bir başarı hikayesine imza attı. Bir çocuk ve iki torun sahibi olan Uzun, 70 yaşında sürücü kursuna yazılarak ehliyet almaya karar verdi. İlk kez girdiği sürücü belgesi sınavlarında hem yazılı hem de direksiyon aşamalarını başarıyla tamamlayan Uzun, B sınıfı sürücü belgesini ilk seferde aldı. Bununla da yetinmeyen Uzun, iki ay sonra, yeniden sınava girerek bu kez A1 motosiklet ehliyetini almaya hak kazandı. Böylece 70 yaşında iki farklı ehliyet sahibi olmayı başardı. Yaşının hiçbir şey için engel olmadığını vurgulayan Yalçın Uzun, "Ehliyet almak isteyen gençlere tek diyeceğim şey vazgeçmemeleri. Ben 70 yaşında sınava girdim ve B ehliyetimi aldım. İki ay sonra tekrar çalıştım, A1 ehliyetimi de kazandım. 70 yaşında iki ehliyet sahibi olduysam, herkes başarabilir. Kendinize inanın, çalışın ve pes etmeyin. Bu süreçte bana destek olan Çameli Sürücü Kursu sahibi ve öğretmenlerine de yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Çameli Sürücü Kursu Müdürü Ayşe Nur Akkan, Uzun'un disiplinli çalışması, düzenli katılımı ve öğrenme isteğiyle diğer kursiyerlere de örnek olduğunu belirterek, "Yaşın değil, isteğin önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Kursiyerimiz 70 yaşında olmasına rağmen, gerçekten hepimize ders veren bir başarı öyküsü yazdı. Kurs sürecinde son derece disiplinli, dikkatli ve öğrenmeye açık bir tavır sergiledi. Yaşının ilerlemiş olması hiçbir zaman bahane olmadı. Bu başarı, 'artık geç' diyen herkes için çok güçlü bir cevaptır. Biz Çameli Sürücü Kursu olarak her yaştan bireyin güvenli ve doğru sürüş eğitimi alabileceğine inanıyoruz. Yalçın Uzun'un azmiyle gurur duyuyor, kendisini yürekten tebrik ediyoruz" Şeklinde konuştu.

Yalçın Uzun'un azim dolu başarı hikayesi, sadece Çameli'nde değil, ehliyet almak için tereddüt yaşayan herkese umut ve cesaret kaynağı oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

