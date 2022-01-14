70 YILDIR BALIK AĞI ÖRÜYOR - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşayan Ali Hiçsolmaz (78), baba mesleği balık ağı örme ve tamirini yıllardır sürdürüyor. Hiçsolmaz, Ben bu işi yaparken zevk alıyorum. Sonuçta ortaya bir eser çıkartıyorsun. O eseri de kardeşlerim düzgün kullandığı zaman, 'Ali ağabeyim senin ağın çok güzel' dediklerinde ben gurur duyuyorum. Amatör balıkçıyı da, profesyonel balıkçıya da aynı ağı yaparım, hiç ayrıcalık yapmam dedi.

Marmaraereğlisi'nde yaşayan 2 çocuk, 2 torun sahibi Ali Hiçsolmaz, baba mesleği olan bağlık ağı örme ve tamirini ara vermeden 70 yıldır sürdürüyor. Babasının yanında çocuk yaşta balıkçılığa başladığını söyleyen Hiçsolmaz, bir yandan tekneyle balık tutarken, bir yandan da ağ örüp tamirini yaptığını anlatarak, daha sonra balıkçı teknesini sattığını söyledi. Balıkçıların iyi ağ örüp, tamirini yaptığı için kendisini bırakmadığını belirten Hiçsolmaz, Marmara Denizi'ni geçen yıl etkisi altına alan müsilajın ağlara büyük zarar verdiğini kaydederek şunları söyledi

Müsilaj nedeniyle ağlarını kaybedenler oldu. Kırlangıç için 2,5 kilometre uzunluğunda attığı ağı kaybolan arkadaşımız 20 bin lira zarara uğradı. İmkanı olan balıkçılar kaybettikleri ağları yeniden yapmaya çalışıyorlar. Ağını kaybeden o arkadaş bana yeni ağ yapmam için gelecek zaten. 70 yıldan beri ağ yapmaya devam ediyorum. Balıkçılıkta bu işi kendin yapmıyorsan kazancın, yaptıran adama gider. Yaz balığına kışın hazırlanırım, kış balığına yazın hazırlanırım. Boş zamanlarımda kahvede oturacağıma burada ağları yapıyorum, mevsimine göre o ağları kullanıyorum. Bilmeyene çok zor ağları yapmak. Ama tabii benim gibi bilene de bi meşgale oyuncak gibi geliyor. Çünkü her çeşidini yapıyorum. Ağın çeşidine göre hesabı vardır. Biz donatma deriz bu işe, donatma işini yapıyoruz. Mesela lüfer ağının donamı ayrı olur, tekir ağının ayrı olur ona göre hesap edersin. Mesela bir paket ağ 200 metre onu yarı yarıya indirirsin 100 metreye indirirsin yarısını içeriye bırakırsın ki balık rahat vursun, diye. Gergin olursa halat gibi durduğu için balık nereye vuracak Onun hesabını yaparaktan hareket edersin

'SENİN AĞIN GÜZEL DEDİKLERİNDE GURUR DUYUYORUM'

Ağları büyük bir titizlikle yaptığını ve hepsinin birer eser olduğunu söyleyen Ali Hiçsolmaz, Ben bu işi yaparken zevk alıyorum. Sonuçta ortaya bir eser çıkartıyorsun. O eseri de kardeşlerim düzgün kullandığı zaman, 'Ali ağabeyim senin ağın çok güzel' dediklerinde ben gurur duyuyorum. Amatör balıkçıyı da, profesyonel balıkçıya da aynı ağı yaparım, hiç ayrıcalık yapmam. Yani bir tek ağın hakkı neyse onu yaparım dedi.