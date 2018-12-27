Son Dakika Haberleri: 71 Yaşındaki Fransız, Atlantik'i Varille Geçecek

71 Yaşındaki Fransız, Atlantik'i Varille Geçecek

1 saat önce

Atlantik Okyanusu'nu varil şeklinde bir kapsülle geçme denemesi yapacak olan 71 yaşındaki Fransız dün Atlantik'te yelken açtı.

71 Yaşındaki Fransız, Atlantik'i Varille Geçecek, System.String[]
Atlantik Okyanusu'nu varil şeklinde bir kapsülle geçme denemesi yapacak olan 71 yaşındaki Fransız dün Atlantik'te yelken açtı.

Atlantik'i varil şeklindeki turuncu bir kapsülle geçme denemesine girişen ve yalnızca okyanus akıntıları yardımıyla üç ay içinde Karayipler'e ulaşmayı hedefleyen 71 yaşındaki Fransa vatandaşı Jean-Jacques Savin, İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki El Hierro'dan yola çıktı. Savin yola çıktıktan sonra telefonla yaptığı açıklamada, "Hava harika ve saatte 2 -3 kilometre yapıyorum. Şu an kapsülüm, Pazar gününe kadar rüzgarın iyi olacağına dair hava tahminleri aldı" dedi.

Savin varil şeklindeki kapsülü yapmak için Fransa'nın güneybatı kıyısında küçük Ares tersanesinde aylarca çalıştı. 3 metre uzunluğunda ve 2 metre 10 santimetre eninde olan kapsül reçine kaplı kontrplaktan yapıldı. Kapsülün dalgalara ve orka balinalarının potansiyel saldırılarına karşı dayanıklı olduğu belirtildi. Boşken 450 kilogram ağırlığındaki kapsülün içinde mutfak, uyku ranzası ve depo içeren altı metrekare yaşam alanı bulunuyor. - MADRİD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:25 Kaynak: İHA

Karayipler, Kanarya Adaları, Fransa, Atlantik Okyanusu, Güncel
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