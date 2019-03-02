Son Dakika Haberleri: 72 Yaşında Kayak Öğretmenliği Yapıyor

72 Yaşında Kayak Öğretmenliği Yapıyor

24 dakika önce

Türkiye'nin ilk kayak öğretmenlerinden biri olan 72 yaşındaki Erzurumlu Yıldırım Budak, 42 yıldan bu yana görevini sürdürüyor.

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Türkiye'nin ilk kayak öğretmenlerinden biri olan 72 yaşındaki Erzurumlu Yıldırım Budak, 42 yıldan bu yana görevini sürdürüyor. Türkiye'nin dört bir tarafına dağılan birçok kayak öğretmenin de öğretmeni olan Yıldırım bugün kadar 10 binin üzerinde kişiye kayak öğretti. Sağlıklı olmasını kayağa bağlayan Yıldırım, Sporu bırakmayı hiç düşünmedim. Üç oğlumda kayak öğretmenliği yapıyor dedi

Evli 3'ü erkek toplam 5 çocuk babası Budak Yıldırım, uzun yıllar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde kayak öğretmeni olarak görev yaptı. 1992 yılında emekliye ayrılan Budak, Palandöken'de özel olarak kayak öğretmenliği yapmaya başladı. Türkiye'nin kayak merkezlerinde görev yapan birçok kayak öğretmenin hocası olduğunu belirten Budak bugüne kadar 10 binin üzerinde kişiye bu sporu öğrettiğini söyledi. 3 oğlunun da kendisi gibi kayak merkezlerinde kayak öğretmenliği yaptığını ifade eden Budak şunları söyledi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde kayak öğretmenliği yaparken çocukları yetiştiriyorduk. 1992 yılında emekli oldum ve Bursa Uludağ'da 14 yıl kayak öğretmenliği yaptım. Erzurum'a döndüm ve mesleğimi Palandöken'de sürdürmeye başladım. Tam 42 yıl geçti. Bana göre dünyanın en güzel sporunu yapıyoruz. Erzurum bu işe elverişli. Profesyonelinden acemisine kadar onlarca pist var. Kristal kar, pistler, tesisler ve otellerimiz çok güzel. Şehir dışından buraya binlerce kişi geliyor. Burada Erzurumlular'ı görmek istiyorum. Sağlık ve sıhhatimi korumak için hem spor yapıyorum hem de para kazanıyorum. Bana göre dünyanın en güzel duygusu dağlarda kayak yapmak. Herkese tavsiye ediyorum. Sporsuz yaşam olmaz

Yıldırım Budak'tan kayak dersi alan Lütfiye Altuntaş ise, Palandöken'e eşimle birlikte kayak yapmaya geldik. Ben bilmiyordum bu nedenle Yıldırım hocadan ders almak istedim. Hocamın tecrübesi sayesinde kısa sürede kayak yapmayı öğrendim dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:18 Kaynak: DHA

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