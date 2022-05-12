73 yaşındaki adam kuyumcunun dikkati sayesinde 257 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu! - Son Dakika

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Emekli Fevzi G'yi telefonla arayıp kendisini başkomiser olarak tanıtan şüpheli, savcılığın bilgisi dahilinde aradığını ve bir suça karıştığı için de para göndermesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine evinde bulunan Türk lirası, euro ve altınlarını müşterisi olduğu Zafer Caddesi'ndeki bir kuyumcuya getiren Fevzi G, kuyumcuya parasını hesaplatarak, dolandırıcının verdiği IBAN numarasına göndermesini istedi.

KUYUMCU, POLİSE BİLGİ VERDİ

Kuyumcu Metin Akçalı'nın parayı gönderebilmesi için isim de istemesi üzerine Fevzi G, önce oğluna göndereceğini söyledi ancak telefonla görüşmesinin ardından farklı bir isim verdi. Durumdan şüphelenen kuyumcu, polis ekiplerine bilgi verdi.

KUYUMCUNUN SÖZLERİ ÜZERİNE TELEFONU KAPATTILAR

Bu sırada tekrar çalan vatandaşın telefonunu açan kuyumcu, şüpheliye yaşlı vatandaşı dolandırmak istediklerini söyleyince telefon kapandı. Daha sonra iş yerine gelen Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ile "Yunus" timleri, Fevzi G'yi alarak parasını bankaya yatırmasını sağladı.

KONUŞMALAR GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ

Vatandaşın kuyumcu ile olan konuşmaları da iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kuyumcu Akçalı, gazetecilere, "Amcaya 'Seni dolandırırlar' deyince 'Yok, beni kimse dolandırmaz, savcı ve emniyetten bir başkomiser aradı, parayı ona havale edeceğim' dedi. O sırada şüpheliler aradı ve telefonu ben açtım. Bana da savcı olduğunu söyledi. Sonra da polise haber verdim, ekipler geldi." dedi.