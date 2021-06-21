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75 bin lirasının iş yerinden çalındı, hırsız bir aylık çalışanı çıktı - Son Dakika

75 bin lirasının iş yerinden çalındı, hırsız bir aylık çalışanı çıktı

21.06.2021 14:39

Bolu'da oto elektrik dükkanı işleten esnaf, sabah işe geldiğinde 74 bin 800 lirasının çalındığını fark etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu, hırsızın 1 aydır iş yerinde çalışan bir şahıs olduğunu belirledi. İş yeri sahibi çaldırdığı 74 bin 800 liranın 32 bin 235 lirasını geri alabildi. Konu hakkında konuşan esnaf, "Şüphelenmiştik hareketlerinden ancak bir şey diyemiyorduk. Biz onun bir dediğini iki etmedik" diyerek sitem etti.

Geçen pazar günü Yukarı Soku Mahallesi'nde bulunan oto sanayi sitesinde Faruk Kuran'a ait oto elektrik tamir dükkanında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde iş yerine gelen Faruk Kuran, kapısı kilitli olan dükkandaki ofis bölümünün camının kırıldığını ve çekmecede bulunan ödemeler için ayırdığı 74 bin 800 TL'nin çalındığını fark etti.

EKİPLERE HABER VERDİ

Kuran'ın durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızın iş yerinde 1 aydır usta olarak çalışan Besim D. olduğu tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hırsızlık yaptıktan sonra iş yerinde çalışmaya devam eden Besim D., mesai yaptığı sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Besim D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Besim D.'nin evinde yapılan aramada çaldığı paranın 32 bin 235 TL'si bulunurken, paranın geri kalanı ailesi tarafından işyeri sahibine verilerek zararı karşılandı.

"BİZ ONUN BİR DEDİĞİNİ İKİ ETMİYORDUK"

Hırsızlık olayının ardından Besim D.'den şüphelendiklerini belirten iş yeri sahibi Faruk Kuran, "Olay pazar gecesi oldu. 1 aydır yanımda çalışan Besim adında çalışanımız yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinden Allah razı olsun. Hemen ilgilendiler, yapacaklarını yaptılar. Zararımızın karşılanması için ellerinden geleni yaptılar ve yakaladılar hırsızı. Biz biraz şüphelenmiştik. Kendini belli etmişti ama kimseyi hırsızlıkla suçlayamadığımız için bir şey diyemedik. Ama hal ve hareketlerinden belliydi. Bir bölümünü harcamış telefon falan almış. Borçları varmış, borçlarını vermiş olabilir bilmiyorum. Burada defteri vardı, onun içinden icra kağıtları çıktı belki onun için yaptı bilemiyorum. Biz onun bir dediğini iki etmiyorduk. 74 bin 800 TL paramızı çaldı. 32 bin 235 TL'sini geri aldık. Geri kalanını da ailesi karşıladı. Ailesi paramızı verdi. İçinde 2 buçuk 3 aylık emeğimiz vardı. Ödemelerimizi yapacaktık o parayla. Biriktirmiştik, borçlarımızı ödeyecektik" dedi.

75 bin lirasının iş yerinden çalındı, hırsız bir aylık çalışanı çıktı

Türk Lirası, Hırsızlık, Pazar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 75 bin lirasının iş yerinden çalındı, hırsız bir aylık çalışanı çıktı - Son Dakika


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