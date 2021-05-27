75 metre uzunluğundaki rüzgar türbininin kanatları tırlarla taşındı - Son Dakika

Dev kanatların geçişini, sürücüler ile çevredekiler ilgiyle takip etti.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Havza - Vezirköprü - Durağan kara yolunda tırların güçlükle dönüş yapacağı virajlar için yol genişletme çalışması gerçekleştirildi.

Her biri 75 metre uzunluğundaki üç kanat parçasını taşıyan tırlar Samsun 'un Vezirköprü ilçesinden geçti.

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