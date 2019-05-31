781 yıllık kervansaray tarihe meydan okuyor

TOKAT'ta Anadolu Selçuklu dönemine ait 781 yıllık Mahperi Hatun Kervansarayı zamana meydan okuyor.Pazar ilçesi girişinde bulunan ve Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Keykubad'ın zevcesi ve 2'inci Gıyaseddin Keyhüsrev'in validesi Mahperi Hatun tarafından yaptırılan Mahperi Hatun Kervansarayı günümüzde de işlevini koruyor. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan han yazlık ve kışlık olmak üzere 2 kısımdan oluşuyor. En son 1999 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce restore edilen han, ilçeyi ziyarete gelen vatandaşların dinlenmesi amacıyla kafe olarak hizmet veriyor. Kervansarayın ipek yolu üzerinde bulunduğunu söyleyen Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, "Han 1238 yıllarında yapılmış. Pazar ilçemizde bulunan tarihi eserlerden bir tanesi. Zile, Pazar, Pazar'dan sonra Tokat, Tokat'tan sonra Sivas'a bağlayan İpek yolu üzerinde bulunan bir han. Tarihte bu yol üzerinden gelip geçen insanlar burada kalmışlar. Hayvanları ile birlikte yolculuk yaparken sığınacak bir liman, ticaret merkezinin yol üzerindeki konağı haline gelmiş. Şu anda da ilçemizi gezmeye gelen vatandaşların istirahat ettikleri, çaylarını içtikleri bir yer" dedi. Başkan Yılmaz, hanın farklı bölmelerden oluştuğunu belirterek, "Hanın sağında insanlarının konakladığı, solunda ise hayvanların konakladığı içeride ise yine insanların konakladığı alan var. Yine burada bir mutfağı var, bir zindanı var. Yolda tutukluların da bulunacağı düşünülerek yapılmış. Ayrıca burası aynı zamanda karakol görevi de yapmış. Burası bir uç beyliği karakolu olarak da kullanılmış" diye konuştu.

- Tokat