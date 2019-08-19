Tam 24 kilo veren Melis, şimdi 2019 Best Model yarışmasına katılacak

Hareketsizlik ve beslenme bozuklukları nedeniyle 79 kilo olan 22 yaşındaki Melis'in üye olduktan sonra hayatı değişti. İşte Melis Naz Bilal, spor sayesinde nasıl bir değişim yaşadığını bu sözlerle anlattı:

''Sekiz yıl boyunca voleybol oynuyordum ama üniversite sınavına hazırlık sürecinde bırakmak zorunda kaldım. Hareketsizlik ve beslenme bozuklukları yüzünden de 79 kiloya kadar çıktım. Üniversite hayatıma öz güvensiz ve mutsuz bir şekilde başladım. Kişisel antrenörüm Vural Ertürk Bey sayesinde sporla hayata tutundum. Sadece beş ayda tam 24 kilo verdim ve 55 kiloya kadar düştüm. Yağ kütlemi azaltıp, kas kütlemi arttırmayı başardım. Şu anda tek hedefim; 2019 Best Model yarışmasına katılmak.''