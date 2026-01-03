79 Yaşındaki Adamın Bayrak Sevgisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

79 Yaşındaki Adamın Bayrak Sevgisi

79 Yaşındaki Adamın Bayrak Sevgisi
03.01.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da 79 yaşındaki Necip Uysal, bulduğu bayrakları temizleyip evinde saklıyor.

Çorum'da geçimini geri dönüştürülebilir atık malzemeleri toplayarak sağlayan 79 yaşındaki vatandaş, bulduğu Türk bayraklarını temizleyerek evinin dubarına asıyor.

Çorum'da yaşayan 79 yaşındaki Necip Uysal, yıllardır çöplerden geri dönüştürülebilir plastik ve karton toplayarak geçimini sağlıyor. Gün boyunca atık malzemeler toplayan Uysal, atıkların arasında bulduğu Türk bayrağı veya yapay çiçekleri alarak evine getiriyor. Uysal evine getirdiği bayrakları ve çiçekleri özenle yıkayıp temizliyor. Uysal daha sonra bayrakları deposunun ve evinin duvarlarına asarak muhafaza ediyor. Uysal'ın gri beton duvarlarını bayraklarla ve çiçeklerle süslediği evi görenlerin dikkatini çekiyor

"Bayrağımız yere düşmesin"

Sokaklarda çöplerden bulduğu bayrakları ve çiçekleri temizleyip muhafaza ettiğini söyleyen Mustafa Uysal, "Çöp bidonlarından pet ve karton toplarken karşıma çıkan bayrakları alıp buraya getiriyorum. Önce yıkıyor, temizliyor, ardından duvarlara asıyorum. Bunu temizlik anlayışım ve imanım gereği yapıyorum. Askerlerimiz, polis canımdır, vatan namustur ve bayrak da bizim kanımızdır. Biz bayrağımızın altında yaşıyoruz. Bayrağımız olmasa biz de var olamayız. Türkiye Cumhuriyeti, bayrağının gölgesinde yaşıyor. Bayrağımıza karşı büyük bir sevgi ve saygımız var. Herkesin bayrağımızın kıymetini bilmesini tavsiye ediyorum. Bayrağımız yere düşmesin, ezanlarımız dinmesin, vatanımız bölünmesin. Çünkü vatan, bizim namusumuzdur" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Necip Uysal, Kültür, Çorum, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 79 Yaşındaki Adamın Bayrak Sevgisi - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:25:51. #7.11#
SON DAKİKA: 79 Yaşındaki Adamın Bayrak Sevgisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.