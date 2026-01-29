79 Yaşındaki Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti - Son Dakika
79 Yaşındaki Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti

79 Yaşındaki Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti
29.01.2026 10:23
Kalbi duran 79 yaşındaki Sultan Solmaz, hayata döndürülse de hastanede hayatını kaybetti.

Çorum'da evinde kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen 79 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sultan Solmaz'dan (79) haber alamayan yakınları, kontrol için gittikleri Kale Mahallesi'ndeki evinde zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye aracının merdiveniyle balkondan eve giren ekipler, Solmaz'ı hareketsiz halde yatarken buldu.

Sağlık ekipleri, kalbi duran Solmaz'ı müdahaleyle hayata döndürdükten sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Solmaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Solmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel

SON DAKİKA: 79 Yaşındaki Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti - Son Dakika
