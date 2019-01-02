8 Dereceyi Gören Seyfe Gölü Buz Tuttu
1 saat önce
Kırşehir'deki Seyfe Gölü Kuş Cenneti, hava sıcaklığının-8 dereceye düşmesiyle birlikte buz tuttu.
Kırşehir
'deki Seyfe Gölü
Kuş Cenneti, hava sıcaklığının-8 dereceye düşmesiyle birlikte buz tuttu.
Yılın dört mevsiminde farklı kuş türlerinin ziyaret ettiği Seyfe Gölünde kış yüzünü gösterdi. -8 dereceye kadar düşen sıcaklığın etkisiyle Seyfe Gölü buz tuttu ve kuşların gölde barınma ihtimalleri azaldı. Konuyla ilgili bilgi veren Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, hava şartları nedeniyle kuş türlerinin sayısında azalma olduğunu söyledi. Çetiner, "Kış mevsiminden dolayı kuşların gölde barınma şartları zorlaştı. Şu anda daha çok angıt, ördek, kaz sürüleri görülebiliyor" dedi.
Seyfe Gölü, Orta Anadolu'da bulunan birkaç tuzlu gölden biri Kırşehir'in kuzeydoğusunda yer alan göl, Mucur
ilçesine 16 kilometre uzaklıkta yer alıyor. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:39 Kaynak: İHA
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