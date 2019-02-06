8. Kattan Düşen Küçük Çocuk Hayatını Kaybetti
59 dakika önce
Samsun'da 8. kattaki evlerinin penceresinden düşen Irak uyruklu 6 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Samsun
'da 8. kattaki evlerinin penceresinden düşen Irak
uyruklu 6 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Çiftlik
Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu 6 yaşındaki Ibrahım Ahmed Marhoon Markoon, oyun oynarken ailesinin evi havalandırmak için açtığı 8. kattaki penceresinden yere düştü. Ağır yaralanan ve 112 acil servis ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:35 Kaynak: İHA
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