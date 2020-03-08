8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

6 saat önce

Kadıköy Belediyesi kadın personelinden oluşan Cadıköy Futbol Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen futbol turnuvasında ter döktü.

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Kadıköy Belediyesi kadın personelinden oluşan Cadıköy Futbol Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen futbol turnuvasında ter döktü.

Kadıköy Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kadınların farkındalık oluşturmak amacıyla mücadele ettiği turnuvada rakip takımlar halay çekti, dans etti.

Kalamış Gençlik Spor Merkezi'nde düzenlenen futbol turnuvasında Kadıköy Belediyesi kadın personelinden oluşan Cadıköy Futbol Takımı, Anadolu Adliyesi'nde çalışan kadın personelin yer aldığı Anadolu Kadın Gücü, Turkcell, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, Koçfinansman AŞ ve Galatasaray Lisesi kadın futbol takımları yarıştı.

Futbolda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen futbol turnuvasında dostluk kazandı. Turnuva bitiminde bütün takımların kadın oyuncuları birbirlerini tebrik etti, birlikte dans edip, halay çekti.

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:00 Kaynak: AA
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