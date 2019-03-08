Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

19 dakika önce

Çatak Kaymakamlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenledi.

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Çatak Kaymakamlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenledi.

Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, eşi Pınar Türkmen, Cumhuriyet Savcısı Hümeyra Yar, ilçede görev yapan kadın memurlar ve ADEM'deki kursiyerler katıldı.

Kaymakam Türkmen kadınlara çiçek vererek günlerini kutladı.

Ardından kadınlara yemek ikram edildi.

Kadınlar, Kaymakam Türkmen ve eşi Pınar Türkmen'e teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:14 Kaynak: AA

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