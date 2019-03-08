8 Mart Dünya Kadınlar Günü
19 dakika önce
Çatak Kaymakamlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenledi.
Çatak
Kaymakamlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla program düzenledi.
Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen
, eşi Pınar
Türkmen, Cumhuriyet Savcısı Hümeyra
Yar, ilçede görev yapan kadın memurlar ve ADEM'deki kursiyerler katıldı.
Kaymakam Türkmen kadınlara çiçek vererek günlerini kutladı.
Ardından kadınlara yemek ikram edildi.
Kadınlar, Kaymakam Türkmen ve eşi Pınar Türkmen'e teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:14 Kaynak: AA
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