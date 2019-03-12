Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

2 saat önce

Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

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Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, belediye binasında ilçedeki kadınlarla bir araya geldi.

Dede, bütün kadınların Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bu günün kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam günü olarak kutlandığını belirten Dede, "Değerli varlıklarımız olan kadınlarımız bir gün değil, her gün hatırlanmalı. 365 gün üreten kadınlarımızın günüdür." dedi.

Konuşmanın ardından pasta kesildi.

Programa Belediye Başkanı Kadir Dede'nin eşi Nurgül Dede, AK Parti Belde Kadın Kolları Başkanı Gülnaz Yazıcıoğlu da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:15 Kaynak: AA

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