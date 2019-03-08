Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hediyesi Meysu Outlet'te

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hediyesi Meysu Outlet'te

1 saat önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel keten çanta Meysu Outlet'ten hediye.Kayseri'nin ilk Outlet Alışveriş Merkezi Meysu Outlet AVM, doğanın korunmasına katkı sağlamak adına Kadınlar Günü'ne özel tüm kadınlara keten çanta hediye ediyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hediyesi Meysu Outlet'te, System.String[]
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel keten çanta Meysu Outlet'ten hediye.

Kayseri'nin ilk Outlet Alışveriş Merkezi Meysu Outlet AVM, doğanın korunmasına katkı sağlamak adına Kadınlar Günü'ne özel tüm kadınlara keten çanta hediye ediyor. Şık tasarımlı çantalar tekrar tekrar kullanılabilir olmasıyla da aile bütçesine katkı sağlıyor.

Yapılan açıklamada, "Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic AŞ yatırımı olan Meysu Outlet AVM olarak tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız" ifadesinde bulunuldu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:30 Kaynak: İHA

Kayseri, Meysu, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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