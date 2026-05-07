8 saniyelik şov çok pahalıya patladı

Antakya ilçesi EXPO mevkiinde 8 saniye ön kaldırarak ilerleyen motosiklet sürücüsünü fark eden vatandaşlar o anları kayıt altına aldı.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla motosiklet sürücüsü kısa sürede tespit edildi.

SÜRÜCÜYE 3 ŞOK BİRDEN

Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye, 69 bin 258 TL cezai işlem uygulandı, sürücü belgesine 2 ay el konuldu ve motosiklet 2 ay süreyle trafikten men edildi.