8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

07.01.2026 10:31
Sosyal medyada itiraf sayfasına yazan bir kullanıcı, eşinin nişanlıyken kendisini aldattığını yıllar sonra öğrendiğini anlattı. Yaşadığı şok nedeniyle ''Susmalı mıyım, tek seferlik bir şeyse yuvamı yıkmaya değer mi?'' diyerek takipçilerden tavsiye istedi.

Sosyal medyada bir itiraf sayfasına yazan bir kullanıcı, eşinin geçmişte kendisini aldattığını yıllar sonra öğrendiğini belirterek yaşadığı şoku anlattı. Paylaşımda "Susmalı mıyım, yuva yıkmaya değer mi?" sorusunu yönelten kullanıcı, gelen yorumlarla yeniden gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN İTİRAF

Sosyal medyada paylaşılan bir itiraf gönderisi kısa sürede dikkat çekti. İddiaya göre bir kullanıcı, eşiyle nişanlı oldukları döneme ilişkin öğrendiği bir detay nedeniyle ciddi bir güven sarsılması yaşadığını ifade etti.

"YILLAR SONRA ÖĞRENDİM" DEDİ

Paylaşımında, eşinin geçmişte arkadaşlarıyla gittiğini düşündüğü bir kampta başka kişilerle birlikte olduğunu ve kendisini aldattığını yeni öğrendiğini belirten kullanıcı, bu durumun kendisinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Kullanıcı, bir yandan bunun geçmişte yaşanmış tek seferlik bir hata olabileceğini düşündüğünü, diğer yandan ise "acaba tekrar etti mi?" sorusunun aklını kurcaladığını belirtti. Eşinin şu an çocuklarıyla ilgilendiğini ifade eden kullanıcı, yaşadığı duygusal yükü dile getirerek takipçilerden görüş istedi.

İşte gündem olan o mesaj;

YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Gönderi kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bazı kullanıcılar konunun mutlaka konuşulması gerektiğini savunurken, bazıları ise geçmişin tekrar gündeme getirilmesinin aile düzenini bozabileceğini öne sürdü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • kadir karataş kadir karataş:
    iki ne, aynı anda… baba dikkat et. bir kere yapn hep yapar. 48 0 Yanıtla
  • Murat Çil Murat Çil:
    kocasını aldatmayan kadın kimse kusura bakmasın belki hoşumuza gitmeyecek ama çok ama çok az istisnadır evli 100 kadından 85 i kocasını aldatıyor görüyoruz şimdi kötü yorumlarda yazanlar olacaktır belki ama arkadaşlar herşey ortada 19 22 Yanıtla
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    emmeli gommeli mi dayi 7 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
