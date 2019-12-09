Son Dakika Haberleri: 80 metre yükseklikten boşluğa düşen madenci hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa 80 metre yükseklikten boşluğa düşen madenci hayatını kaybetti - Son Dakika

80 metre yükseklikten boşluğa düşen madenci hayatını kaybetti

6 saat önce

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında 80 metre yükseklikten düşen genç yaşamını yitirdi.

80 metre yükseklikten boşluğa düşen madenci hayatını kaybetti, System.String[]

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında 80 metre yükseklikten düşen genç yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre olay, Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde akşam saatlerinde ruhsatsız bir ocakta meydana geldi. İddiaya göre maden ocağında malzeme taşıdığı sırada dengesini kaybederek 80 metre yükseklikten çukura düşen yabancı uyruklu Abbas (25) isimli işçi hayatını kaybetti. Olay yerine 112 sağlık, AFAD, TTK tahlisiye ve polis ekipleri sevk edildi. TTK tahlisiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu ocaktan çıkartılan gencin cesedi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Türk Tarih Kurumu, Zonguldak, Kilimli, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
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