80 yaşındaki kimsesiz adam aylardır yatağa mahkum yaşıyor - Son Dakika

80 yaşındaki kimsesiz adam aylardır yatağa mahkum yaşıyor

08.11.2020 21:49

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimsesiz 80 yaşındaki adam, aylardır yatağa mahkum yaşıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimsesiz 80 yaşındaki adam, aylardır yatağa mahkum yaşıyor.

20 yıldır kendisine ait evde tek başına yaşayan Kemal Adıyaman (80), birkaç aydır hastalığından dolayı yatağından kalkamıyor. Zaman zaman komşusu Hüseyin Karaman ve diğer arkadaşı yardımına koşuyor. Hüseyin Karaman, "Abimizin hiç çocuğu olmadı. Uzaktan ablasının kızı vardı, o da vefat etti. Hiç kimsesi yok, hiçbir akrabası da yok. Biz kendisini eskiden beri tanıdığımız için mahallemizin bir ferdini böyle gördüğümüz zaman içimiz sızlıyor" dedi.

Gözyaşları içerisinde yardım isteyen Kemal Adıyaman ise, "Yaklaşık 2 aydır bu durumdayım. Hiç kalkacak halim yok. Tuvalete bile gidemiyorum" diye konuştu. Kendisine bakılması için yardım istediğini söyleyen Adıyaman, "Kimsem yok, Allah rızası için bana yardım etsinler" ifadelerini kullandı.

(Seyfettin Aras/İHA)

80 yaşındaki kimsesiz adam aylardır yatağa mahkum yaşıyor
80 yaşındaki kimsesiz adam aylardır yatağa mahkum yaşıyor
80 yaşındaki kimsesiz adam aylardır yatağa mahkum yaşıyor
80 yaşındaki kimsesiz adam aylardır yatağa mahkum yaşıyor
80 yaşındaki kimsesiz adam aylardır yatağa mahkum yaşıyor
80 yaşındaki kimsesiz adam aylardır yatağa mahkum yaşıyor

Adıyaman, İnegöl, Mahkum, Bursa, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 80 yaşındaki kimsesiz adam aylardır yatağa mahkum yaşıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz Bakan Albayrak'ın istifa iddiası sosyal medyada Türkiye gündemine oturdu Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesi İran'a yaradı! Dolarda sert düşüş yaşandı Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı G.Saray, Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı Şuşa hezimeti ağır geldi! Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifa edeceği iddia edildi Rusya'nın forveti Artem Dzyuba'nın mastürbasyon yaparken çektiği video ifşa oldu Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı
Manchester City, sahasında Liverpool ile 1-1 berabere kaldı Manchester City, sahasında Liverpool ile 1-1 berabere kaldı         
21:47
Arda Turan, gözyaşlarıyla röportaj verdi: Zor günler yaşadım, bu gol çok anlamlıydı Arda Turan, gözyaşlarıyla röportaj verdi: Zor günler yaşadım, bu gol çok anlamlıydı         
21:26
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: Berat Albayrak'ın istifasının kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: Berat Albayrak'ın istifasının kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum         
21:12
Son Dakika: İzmir depreminde can kaybı 115'e yükseldi Son Dakika: İzmir depreminde can kaybı 115'e yükseldi         
20:46
Son Dakika: Türkiye'de 8 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 2516 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 2516 yeni hasta tespit edildi         
19:10
Hareketsiz halde yerde yatan ve ölü sanılan gencin alkollü olduğu ortaya çıktı Hareketsiz halde yerde yatan ve ölü sanılan gencin alkollü olduğu ortaya çıktı         
18:04
Son Dakika: ABD'deki başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump: Hile yapıldığına dair pek çok beyan var Son Dakika: ABD'deki başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump: Hile yapıldığına dair pek çok beyan var         
17:21
Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim         
16:15
Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar         
15:29
Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi         
15:05
Babası yaşında adamı tekme tokat dövüp başına şişeyle vurdu! Dehşete düşüren anlar kamerada Babası yaşında adamı tekme tokat dövüp başına şişeyle vurdu! Dehşete düşüren anlar kamerada         
14:14
Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor         
14:10
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Aliyev'in Aliyev'in "Şuşa" müjdesi bölgeyi hareketlendirdi! Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'den kaçmak için kuyruğa giren Ermeniler böyle görüntülendi         
11:46
Maskesiz genç kız, karşıdan gelen çocuğun yüzüne hapşırıp yoluna devam etti Maskesiz genç kız, karşıdan gelen çocuğun yüzüne hapşırıp yoluna devam etti         
11:30
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 22:04:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 80 yaşındaki kimsesiz adam aylardır yatağa mahkum yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei