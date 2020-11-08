80 yaşındaki kimsesiz adam aylardır yatağa mahkum yaşıyor - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimsesiz 80 yaşındaki adam, aylardır yatağa mahkum yaşıyor.

20 yıldır kendisine ait evde tek başına yaşayan Kemal Adıyaman (80), birkaç aydır hastalığından dolayı yatağından kalkamıyor. Zaman zaman komşusu Hüseyin Karaman ve diğer arkadaşı yardımına koşuyor. Hüseyin Karaman, "Abimizin hiç çocuğu olmadı. Uzaktan ablasının kızı vardı, o da vefat etti. Hiç kimsesi yok, hiçbir akrabası da yok. Biz kendisini eskiden beri tanıdığımız için mahallemizin bir ferdini böyle gördüğümüz zaman içimiz sızlıyor" dedi.

Gözyaşları içerisinde yardım isteyen Kemal Adıyaman ise, "Yaklaşık 2 aydır bu durumdayım. Hiç kalkacak halim yok. Tuvalete bile gidemiyorum" diye konuştu. Kendisine bakılması için yardım istediğini söyleyen Adıyaman, "Kimsem yok, Allah rızası için bana yardım etsinler" ifadelerini kullandı.

(Seyfettin Aras/İHA)