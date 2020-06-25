800 bin liralık altını bankadan alıp kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti - Son Dakika

800 bin liralık altını bankadan alıp kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti

'50 YILLIK EMEĞİM GİTTİ'Kütahya'da telefonla dolandırıcılarına 800 bin lira değerindeki altını veren Fatma Dobur, şüphelinin yakalanmasına çok sevindiğini söyledi.

'50 YILLIK EMEĞİM GİTTİ'

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Kütahya'da telefonla dolandırıcılarına 800 bin lira değerindeki altını veren Fatma Dobur, şüphelinin yakalanmasına çok sevindiğini söyledi. Yaklaşık 50 yıldır yemeden, içmeden biriktirdiği altınlarını polis yeleğiyle gelen kişiye teslim ettiğini anlatan Dobur, "Bir kilo et yemedim. Kiracılarımdan aldığım parayla 40 tane Cumhuriyet altını aldım. Ev sattım, tarla sattım altın aldım. Aylıklarımdan artırıp yine altın aldım. Çarıkla gezdim, bir eteği 20 senedir giydim. Canımın istediğini yiyip canımın istediğini giymedim. Böyle böyle biriktirdim" dedi.

'TELEFON SAATLERCE AÇIK KALDI'Dolandırıcıların saatlerce telefonu açık tutarak kendisini konuşturduğunu ve bankaya gittiği sırada bile takip edildiğini ifade eden Fatma Dobur, yaşadıklarını şöyle anlattı: "'Bankada altınlarınız varmış, oradakiler sizin altınlarınızı sahte altınla değiştiriyormuş' dediler. Hemen gittim. Altınları aldım, oradayken yine telefon ettiler. Bankaya girerken de içeride de beni gözetlemişler, 'Çıktın mı? Altınları aldım mı? Kimseyle konuşmadan doğru evine git' dedi. Sonra evime geldim. Uzun boylu, yüzü kapalı bir adam geldi. Üstünde polis yeleği vardı. Polise saygımız var tabi, inandım. Altınları aldı, gitti. Sonra cep telefonumun açık kalmasını istediler. 'Arada yemek falan istiyorsan gönderelim, su iç, sakin ol' dediler. Telefon 12.00'den akşam 21.00'e kadar açık kaldı. Saat 21.00'den sonra 'kapatıyoruz' dediler." 'EMNİYET MÜDÜRÜMÜZE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Dolandırıldığını anladığında hemen şikayetçi olduğunu ifade eden Fatma Dobur, polisin kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi. Polis ekiplerince teşekkür eden Dobur, "Emniyet müdürümüzle görüştürdüler. 50 polis vardı, yanına oturttu. Yaşadıklarımı anlattım. 'Şu eteğimi giyeli 20 sene oldu, hiçbir parayı yemek istemedim' dedim. Emniyet müdürü, herkesi seferber edeceğini söyledi. Allah bin kere razı olsun. Kendisinden çok memnunum. Benimle çok ilgilendi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah'ım polislerimize, jandarmalarımıza, hükümet adamlarımıza yardım etsin. Saçlarının teline zarar gelmesin. Allah'ım onlara uzun ömürler versin çünkü onlar beni kurtardı" dedi.

Kütahya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:53 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 800 bin liralık altını bankadan alıp kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti - Son Dakika
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