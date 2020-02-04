81 ilde aranan 2 bin 115 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 81 ilde aranan 2 bin 115 kişi yakalandı - Son Dakika

81 ilde aranan 2 bin 115 kişi yakalandı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 ilde 46 bin 942 personelin katılımıyla okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik uygulamada, 328 okul servis aracının trafikten men edildiği ve aranan 2 bin 115 kişinin yakalandığı açıklandı.

81 ilde aranan 2 bin 115 kişi yakalandı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 ilde 46 bin 942 personelin katılımıyla okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik uygulamada, 328 okul servis aracının trafikten men edildiği ve aranan 2 bin 115 kişinin yakalandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birimler tarafından 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik-Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi ve Tek Dal Sigara Satış Uygulaması' gerçekleştirildi. Ülke genelinde eş zamanlı olarak 46 bin 942 personelin katılımı ile yapılan uygulamada; 36 bin 917 okul servis aracı denetlendi. 1210'u 'okul servis araçları yönetmeliğine uymamak', 80'i 'emniyet kemeri takmamak' 119'u 'fazla yolcu taşımak' ihlalleri başta olmak üzere toplam 2 bin 79 sürücüye cezai işlem uygulandı ve eksikliği tespit edilen 328 okul servis aracı trafikten men edildi.

401 BİN 99 KİŞİ SORGULANDI

Ayrıca 16 bin 500 okul çevresi kontrol edildi. Öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol, özellikle açık veya paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahveler, internet ve oyun salonları gibi umuma açık yerlerde gün boyunca yapılan denetimlerde; 36 bin 737 umuma açık yer kontrol edildi. 202 iş yeri ve paket açılarak 'adet' şeklinde sigara satışı yapılan 2 iş yeri ile ilgili işlem yapıldı.

Umuma açık yerlerde bulunan 401 bin 99 kişi sorgulandı. 1 FETÖ/PDY, 15 uyuşturucu suçları, 4 cinsel suçlar, 37 yaralama, 34 hırsızlık, 19 dolandırıcılık, 12 tehdit, 13 hakaret, 9 kayıp çocuk, 1788 yoklama kaçağı-bakaya, 183 diğer suçlardan olmak üzere toplam 2 bin 115 aranan kişi yakalandı.

Yapılan uygulamada ayrıca 12 av tüfeği, 6 ruhsatsız tabanca, 40 mermi ile fişek, 4 kesici ve delici alet ile 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi. 2 gram eroin, 93 gram esrar, 52 gram sentetik uyuşturucu, 33 sentetik uyuşturucu hap, 19 bin 872 paket kaçak sigara, 2 bin 569 litre kaçak içki, 9 bin 150 tütün doldurulmuş macaron ve 200 bin 185 gram macarona doldurulmak üzere kıyılmış tütün ele geçirildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:26 Kaynak: DHA
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