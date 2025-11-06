81 İlde Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika
3-sayfa

81 İlde Kaçak Alkol Operasyonu

Haberin Videosunu İzleyin
81 İlde Kaçak Alkol Operasyonu
06.11.2025 07:54
81 İlde Kaçak Alkol Operasyonu
13 yasa dışı imalathane deşifre edildi, 179 şüpheli yakalandı. Toplum sağlığına tehlike!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde kaçak alkole karşı düzenlenen operasyonlarda 13 yasa dışı alkollü içki imalathanesinin deşifre edildiğini ve 179 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İl Emniyet Müdürleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki 16 bin 888 litre etil alkol ile 4 bin 564 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. 13 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre edilirken 179 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

"LÜTFEN ŞÜPHELİ DURUMLARI 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NE BİLDİRİN"

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda kaçak alkolün toplum sağlığına tehdit olduğunu belirterek, "Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik. Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler; hem vatandaşlarımızın sağlığını, hem de hayatını hiçe saymaktadır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. 'Biz gereğini yaparız'" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

