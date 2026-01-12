82 Yaşındaki Müşavir Tarımsal Üretime Öncülük Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

82 Yaşındaki Müşavir Tarımsal Üretime Öncülük Ediyor

82 Yaşındaki Müşavir Tarımsal Üretime Öncülük Ediyor
12.01.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaşına rağmen tarıma katkı sağlayan 82 yaşındaki Mevlüt Güven, genç nesillere örnek oluyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki yeminli mali müşavir, ilerleyen yaşına rağmen üretimden kopmuyor. Gelecek nesilleri köy hayatına alıştırmak, toprağın değerini anlatmak ve üretimin her aşamasında yer almak amacıyla çalışmalarını sürdüren azimli mali müşavir, son 2 yılda köyündeki 53 dönümlük araziye bin 250 kiraz, 420 incir ağacı dikerek örnek bir projeye imza attı.

Alanya'nın Uğurlu Mahallesi'nde atadan kalma bahçeleri tarıma kazandırmak için büyük uğraşlar veren 82 yaşındaki yeminli mali müşavir Mevlüt Güven azmi ile dikkat çekiyor. Uzun yıllar mesleğini icra eden ve emekliliğinin ardından da köyüne dönerek üretime yönelen yeminli mali müşavir, sabahın erken saatlerinde başladığı çalışmalar adeta gençlere taş çıkarıyor. Dikimden budamaya, sulamadan bakım çalışmalarına kadar her aşamada bizzat yer alan 82 yaşındaki üretici, hem gençlere hem de yaşıtlarına örnek oluyor.

"Atadan kalma çiftçilik genlerimiz var"

Çiftçiliğin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu ifade eden Mevlüt Güven, mesleğini sürdürürken de köyüne katkı sağlamaya çalıştığını belirterek şunları söyledi:

"Ben yeminli mali müşavirim ama şu anda aktif olarak çiftçilikle uğraşıyorum. Çünkü temelimizde, atadan kalma çiftçilik genlerimiz var. Mesleğimi yürütürken de köyüme ve çevreme yararlı olabilmek amacıyla 2002 yılında 5 bin ağaçlık bir kiraz çiftliği kurmuştum. Bugün o bölgede çiftçi kayıt sistemine kayıtlı yaklaşık 400 bin kiraz ağacı bulunuyor. Buna öncülük yapmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

Kırsaldan kente göçün bu gerilemenin en önemli nedenlerinden biri köy okullarının kapatılması olduğunu vurgulayan Güven, "Son 40 yılda kırsal alandan şehirlere yaklaşık 40 milyonluk bir göç yaşandı. Bunun en önemli nedenlerinden biri 2000'li yıllarda köy okullarının kapatılması ve taşımalı eğitim sistemine geçilmesi oldu. Okullar kapatılınca genç nüfus mecburen şehirlere ya da okulun olduğu merkezlere taşındı. Bu süreç, köylerin boşalmasına ve tarımın geri plana itilmesine yol açtı" dedi.

"Ekonomik krizlerin temelinde tarımdan kopuş var"

Yaşanan ekonomik sıkıntıların temel nedenlerinden birinin tarımdan uzaklaşılması olduğunu savunan Güven, "Bugün yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz birçok ürün ithal ediliyor. Antalya, Adana, Aydın ovalarında pamuk ekimi neredeyse kalmadı. Konya Ovası'nda, Kayseri, Niğde, Ankara, Eskişehir, Afyon ovalarında buğday ekimi durma noktasına geldi. Pirinç, mercimek, nohut gibi temel ürünleri bile ekemez hale geldik. Bunun en büyük sebeplerinden biri kırsalda yaşayan insanların zorunlu olarak şehirlere göç ettirilmesidir. Tarım yapılmayınca her şey ithal ediliyor, bu da ülke ekonomisini doğrudan etkiliyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 82 Yaşındaki Müşavir Tarımsal Üretime Öncülük Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay’ı mağlup etti Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay'ı mağlup etti
İşte Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta kura çekilecek iller İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta kura çekilecek iller
Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü Tezgahın en ucuzu Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
Fildişi Sahili Afrika Kupası’na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu Fildişi Sahili Afrika Kupası'na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu

11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:43
Mevkiler bile belli Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray’a iki isim önerdi
Mevkiler bile belli! Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray'a iki isim önerdi
11:16
Kasım Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 12:01:27. #7.11#
SON DAKİKA: 82 Yaşındaki Müşavir Tarımsal Üretime Öncülük Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.