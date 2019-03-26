832. Sokak Asfaltlanıyor

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süre önce ulaşıma açılan Tuna Mahallesi 832. Sokak'ta sıcak asfalt yol çalışması gerçekleştiriliyor.

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süre önce ulaşıma açılan Tuna Mahallesi 832. Sokak'ta sıcak asfalt yol çalışması gerçekleştiriliyor.



Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bir süre önce ulaşıma açılan Tuna Mahallesi 832. Sokak'ta sıcak asfalt çalışması yapıyor. Belediye Başkanı Cemal Akın çalışmayla ilgili açıklamasında, 9 yılda çok sayıda imar yolunu ulaşıma açarak vatandaşların yol ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek ulaşıma açılan yeni yolları da en güzel şekilde asfalt malzemelerle düzenlediklerini söyledi. Akın açıklamasında "Göreve başladığımız günden beri vatandaşlarımıza ulaşım kolaylığı sağlamak için mahallerimizde imar planında bulunan fakat ulaşıma kapalı olan çok sayıda yolu iş makinelerimiz yardımıyla ulaşıma açarak düzenledik. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süre önce ulaşıma açılan Tuna Mahallesi 823. Sokak'ta ki imar yolunu da sıcak asfalt ile düzenlemek üzere çalışma başlattık. Asfalt çalışmalarımız ihtiyaç duyulan noktalarda hızla devam edecek" dedi. - BARTIN

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