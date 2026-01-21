9 ilde dev operasyon! Hesaplar incelendi, rakam dudak uçuklattı - Son Dakika
21.01.2026 08:28
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerinin 9 ilde 9 farklı organize suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 65'inin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda şüphelilerin banka hesaplarında 7 milyar 29 milyon TL'lik hareketlilik tespit edilirken MASAK tarafından yapılan incelemelerde 7 ev, 5 arsa, 508 banka hesabı, 6 kripto cüzdan ve 50 milyon TL'ye el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerinin son iki haftadır yürüttüğü operasyonlara ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya, 9 ilde 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 89 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

7 MİLYAR TL'Yİ AŞAN HESAP HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin 2017–2025 yılları arasında banka ve finansal hesaplarında 7 milyar 29 milyon TL'lik hareketlilik tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemeler sonucunda şüphelilere ait 7 ev, 5 arsa, 508 banka hesabı, 6 kripto cüzdan ve 50 milyon TL nakit paraya el konuldu.

65 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında yakalanan şüphelilerden 65'i tutuklandı, 22'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.

SUÇ TÜRLERİ VE İLLERE GÖRE DAĞILIM

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturmalarda, suç örgütlerinin faaliyet alanları da ortaya çıkarıldı. Buna göre Giresun'da sosyal medya üzerinden yatırım danışmanlığı vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı, Tokat'ta yasa dışı bahis oynatıldığı ve para transferlerine aracılık edildiği belirlendi. Adana ve Diyarbakır'da silah kaçakçılığı, Antalya, Manisa, Sivas ve Iğdır'da organize uyuşturucu ticareti, Ankara'da ise tefecilik faaliyetleri tespit edildi.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Açıklamasında organize suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize devam ediyoruz. Bu operasyonlarla tefecilik, dolandırıcılık, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

