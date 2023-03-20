Zonguldak'ta vücuduna isabet eden 9 mermiyle vurulan adam hayatını kaybederken, ağabeyi gözaltına alındı - Son Dakika
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Zonguldak'ta vücuduna isabet eden 9 mermiyle vurulan adam hayatını kaybederken, ağabeyi gözaltına alındı

20.03.2023 17:26
Zonguldak'ta vücuduna isabet eden 9 mermiyle vurulan adam hayatını kaybederken, ağabeyi gözaltına alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vücuduna 9 kurşun isabet eden Fevzi Altay, hastanede hayatını kaybetti. Altay ile aralarında husumet bulunan ağabeyi N.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Belen Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yola çıkan sağlık ekiplerini durduran N.A.'nın aracındaki yaralı kardeşi Fevzi Altay (33), ambulansa alındı.

9 kurşunla vurulan Fevzi öldü, ağabeyi gözaltına alındı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi yapılan Fevzi Altay, bir özel hastaneye götürüldü. Vücuduna 9 mermi isabet eden Altay, burada yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

KARDEŞLERİN ARASINDA HUSUMET VARMIŞ

Olayın ardından Fevzi Altay'ın ağabeyi N.A., hastane önünde polisler tarafından gözaltına alındı. İki kardeşin daha önce de kavga ettikleri ve birbirlerini bıçakla yaraladıkları ve aralarında husumet olduğu öğrenildi.

9 kurşunla vurulan Fevzi öldü, ağabeyi gözaltına alındı

AĞABEYİNİN ARACINDA BOŞ KOVAN VE KAN İZİ BULUNDU

Diğer yandan olay yeri inceleme ekipleri, ağabey N.A.'nın kardeşini ambulansa teslim ettiği otomobilde araştırma yaptı. Yapılan incelemelerde araçta boş kovan, mermi çekirdeği bulunduğu ve kan izi olduğunu tespit edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Ereğli, Belen, Altay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta vücuduna isabet eden 9 mermiyle vurulan adam hayatını kaybederken, ağabeyi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta vücuduna isabet eden 9 mermiyle vurulan adam hayatını kaybederken, ağabeyi gözaltına alındı - Son Dakika
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