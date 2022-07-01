9 organize suç örgütüne yönelik 24 ilde 'Tümör' operasyonu (3) - Son Dakika
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9 organize suç örgütüne yönelik 24 ilde 'Tümör' operasyonu (3)

01.07.2022 14:00
9 organize suç örgütüne yönelik 24 ilde 'Tümör' operasyonu (3)

KONYA'DA 7 GÖZALTIİçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 284 şüphelinin yakalanması için 24 ilde 'Tümör' operasyonu düzenledi.

KONYA'DA 7 GÖZALTI

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 284 şüphelinin yakalanması için 24 ilde 'Tümör' operasyonu düzenledi. Bu kapsamda Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de Ereğli ve Beyşehir ilçelerinde 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' ile 'yağma' suçuna yönelik 7 kişiye eş zamanlı operasyon yaptı. Yakalanan 7 şüpheli, gözaltına alındı. Ereğli ve Beyşehir'deki şüphelilerin ev adresleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 26 kurusıkı tabanca, 5 kurusıkıdan çevirme tabanca, yapım aşamasında olan parçalı halde 12 tabanca, çok sayıda kesici ve delici aletin yanı sıra silah yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA,

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KOM'dan 24 ilde organize suç örgütlerine yönelik 'Tümör' operasyonu: 284 kişi için gözaltı kararı verildi KOM'dan 24 ilde organize suç örgütlerine yönelik 'Tümör' operasyonu: 284 kişi için gözaltı kararı verildi Organize suç örgütlerine yönelik 'Tümör Operasyonu'nda Nevşehir'de 8 şüpheli yakalandı Organize suç örgütlerine yönelik 'Tümör Operasyonu'nda Nevşehir'de 8 şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9 organize suç örgütüne yönelik 24 ilde 'Tümör' operasyonu (3) - Son Dakika

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