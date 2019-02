Sigaranın sadece tüketen bireylere değil, çevresine de ciddi zararları olduğunu hatırlatan Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk; "Gelin, hep birlikte hem dumansız hava sahalarını artıralım, geleceğimize yatırım yapalım hem de 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nü bir motivasyon olarak kullanalım," dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yakın dönem verilerine göre dünyada tütün kullanımı nedeniyle her yıl kaybedilen insan sayısı 6 milyondan 7 milyona yükseldi. Dünya genelinde tütün tüketen birey sayısı ise 1,2 milyar olarak kayda geçti. Türkiye'de her yıl 100 bin insanımızın tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatan Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "Türkiye Sağlık Araştırması'nın raporuna baktığımızda ülkemizde, sigara kullanımı için her gün 100 milyon Türk Lirası'na (TL) yakın, yılda ise 30 milyar TL harcıyor. Sigara tüketiminde kişi başı harcama ise, GSYH verileri baz alındığında ortalama gelirin yüzde 7,6'ına denk geliyor. Sigara tüketiminin verdiği zarar, sağlık harcamalarından bireylerin ve ülkelerin kalkınmasına kadar uzanan geniş bir aralığı kapsıyor," sözleri ile olayın ekonomik boyutuna da dikkat çekti.

Prof. Dr. Öztürk, sigara kullanımının kalp ve damar hastalıklarına, bronşların daralması sonucu akciğer rahatsızlıkları ve KOAH hastalığından cilt kanserine ciddi sonuçları olduğunun altını çizdi: "Günde içilen bir paket sigaranın yıllık 3 bin ila 3 bin 500 Türk Lirası arasında maliyeti söz konusu. Bir başka deyişle, her gün 1 paket sigara içen bir birey, maalesef bu maliyetinin karşılığı akciğer kanseri oluyor, ya da KOAH hastalığına yakalanıyor."

"9 Şubat Bırakmak İçin Bir Motivasyon Olsun"

Türkiye'de bir yıl içerisinde sigaraya yapılan toplam harcama ile tam teşekküllü, kampüsü olan 3 bin okul yaptırılmasının mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Öztürk, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Gününün sadece kendimizin değil, ülkemizin de geleceğini düşünmek için önemli bir motivasyon aracı olabileceğini söyledi.

Yeşilay'ın değişmeyen gündeminin sigara bağımlılığına karşı mücadele olduğunu belirten Prof. Dr. Öztürk; "Tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Biliyoruz ki, özellikle yetişkin bireylerimiz yakınları için önemli rol modeller anlamına geliyorlar. Onların göstereceği hassasiyet, pek çok potansiyel kullanıcının vazgeçmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, sevdikleriniz için, çocuklarınızın ve ülkemizin geleceği için sigarayı bırakmak isteyen herkesin Yeşilay olarak yanındayız. Bunun için T.C. Sağlık Bakanlığımız ile birlikte Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma kampanyamızı hayata geçirdik. Yeşil Dedektör uygulamamız ile dumansız hava sahasına katkı sağlıyoruz. Sigara kullanımının yasak olduğu ancak buna rağmen sigara tüketilen yerlerde, sigara içemeyen vatandaşlarımızın konfor alanlarına saygı duyulması gerektiğini düşünüyoruz" diyerek Yeşilay'ın çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünü paylaştı.

Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü'nün sigara tüketiminin azaltılması için tütün kontrolü konusunda belirlenen düzenlemelerini en üst seviyede yerine getiren 8 ülke arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Öztürk, dünya nüfusunun yüzde 67'sinin halka açık yerlerde sigara yasağı ve paketler üzerindeki sert uyarılar gibi tütün kontrol yasaları kapsamında korunduğunu iletti.

En Çok İhbar İstanbul'dan

Yeşil Dedektör uygulamasını bugüne kadar 251 bin kez indirildiği, uygulama aracılığı ile Sağlık Bakanlığı'na 103.491 ihbar yapıldığını paylaşan Prof. Dr. Mücahit Öztürk, en çok ihbar yapılan ilin İstanbul, ilçenin ise Ankara'nın Çankaya ilçesi olduğunu söyledi. Bu kapsamda tütün mamulleri kullanmayan müşterilerin hakkının korunması, yasağa uyumun sağlanması yoluyla ihlallerin asgariye indirilmesi sağlanan Yeşil Dedektör, alanında tek uygulama olarak biliniyor.

Pasif İçicilikle Mücadele İçin Astronotlu Mesaj

Metrobüs, metro, otobüs durakları ve vapur gibi kamusal alanlarda yasak olmasına rağmen sigara içilmesine karşı, pasif içicilikle mücadelenin sesi olan astronot ile bu alanlarda farkındalık çalışması gerçekleştiren Yeşilay, nefes alma sahasının önemine de dikkat çekti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan astronot ile Yeşilay, bu alanda gerçekleştireceği benzer çalışmaları artırmayı da hedefliyor. Ayrıca, yine Yeşilay'ın ev sahipliğinde geçtiğimiz yıl düzenlenen 2'inci Uluslararası Karikatür Yarışması kapsamında sergilenen eserler, Şehir Hatları'nın da desteği ile Kadıköy- Eminönü vapurlarında 9 – 16 Şubat tarihleri aralığında İstanbullular ile buluşuyor.

Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı

Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'ni 2004 yılında imzaladı. Bu süreçteki katkılarının yanı sıra, her türlü bağımlılıkla mücadele için çalışmalarını ve projelerini artırarak sürdüren Yeşilay, Türkiye'nin geleceği gençler için bir başka çalışmanın daha öncüsü oldu. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında imzalanan "Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı" ilgili kurumların, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, medya temsilcilerinin iş birliğiyle 2018-2023 dönemini kapsayacak şekilde hazırlandı ve uygulamaya alındı. Çalışma ile toplumdaki tüm bireyleri, tütün ürünlerinin sağlık, ekonomik, çevresel ve sosyal zararlarından korunmasının nihai amaç edinildi. Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile, 15 yaş ve üzeri grup için tütün ürünü kullanımının yüzde 24'e indirilmesinin, 15 yaş ve üzeri grupta hayatı boyunca sigara kullanmamış bireylerinin oranının da yüzde 70'e çıkarılması hedefleniyor.