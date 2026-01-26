9 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken otomobilin çarptığı 9 yaşındaki B.C., ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerini güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Karaçalı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle seyir halinde olan B.C. otomobilin çarpması ile metrelerce savruldu. Çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan B.C., Dalaman Devlet Hastanesi'nden Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde otomobilin bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa hızla çarpması ve çocuğun metrelerce havaya savrulması yer aldı. - MUĞLA