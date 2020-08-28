9 yaşındaki Şiar'ın öldürülmesi olayında gözaltı sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

9 yaşındaki Şiar'ın öldürülmesi olayında gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Şiarı döverek evi ateşe verdiği iddia edilen Hami K.'nın annesi ve kardeşi de gözaltına alındı

Şiarı feci şekilde dövdükten 36 saat sonra yakıt alıp evi ateşe verdi

Olayı anne ve kardeşine anlatarak yakalanma korkusu ile evi yaktı

Sakarya'da 9 yaşındaki Şiar'ın öldürülmesi olayında 4 kişi adliyeye sevk edildi

SAKARYA - Sakarya'da 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın darp edilerek yakılan evde ölümüne neden oldukları iddiasıyla anne G.A. ile gözaltına alınan Hami K.'nın anne ve erkek kardeşi de olaydan bilgisi oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Hami K.'nın Şiar'ı feci şekilde dövdükten 36 saat sonra yakıt alarak yakalanma korkusuyla evi yaktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Müge Anlı'nın programında geçtiğimiz Nisan ayında annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyasını gündeme taşımıştı. Küçük çocuğun annesi G.A., canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulundu. Anne G.A., "Sevgilim Hami K., oğlumu yangından önce öldüresiyle dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" dedi.

Cinayet şüphelisinin anne ve kardeşi de gözaltına alındı

İtirafı ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince canlı yayında gözaltına alınan anne G.A. ve sevgilisi Hami K., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili yapılan incelemede Şiar'ın öldürülmesi olayından bilgisi oldukları belirlenen Hami K.'nın annesi Emine K. ve kardeşi Yasin K. da gözaltına alındı.

Yakalanmamak için yakıt alıp evi ateşe verdi

Emniyette şahısların yapılan sorgulamalarında Hami K.'nın Şiar'ı yangından 34 saat önce sopa ile feci şekilde dövdüğü, çocuğun hareketsiz kalması sonucu ile anne G.A. ile yakalanma korkusu ile çocuğu gömme kararı aldıkları öğrenildi. Olayın ardından Hami K.'nın durumu annesi Emine ve erkek kardeşi Yasin'e anlattıktan sonra gece 03.30'da benzin istasyonuna giderek yakıt aldığı, sevgilisi, anne ve kardeşi ile konuştuktan sonra yakalanma korkusu ile evi ateşe verdiği belirlendi. Hami K.'nın emniyetteki ifadesinde ise susma hakkını kullandığı öğrenildi.

4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Emniyette işlemleri tamamlanan anne G.A., sevgilisi Hami K., Emine K. ve Yasin K., polis koruması eşliğinde adliyeye sevk edildi. Yangında evde ölü bulunan Şiar Kılıç'ın kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumunda yapılan inceleme sonrası belirleneceği öğrenildi.