90'lı yılların Mine'si "Gecenin Sesleri" ile geri döndü! - Son Dakika
Son Dakika Magazin 90'lı yılların Mine'si 'Gecenin Sesleri' ile geri döndü! - Son Dakika Magazin

90'lı yılların Mine'si "Gecenin Sesleri" ile geri döndü!

6 saat önce

Tüm söz ve müzikleri Mine'ye ait olan trip-hop tarzında olan parçaların düzenlemelerini Sarp Özdemiroğlu yaptı.

90'lı yılların Mine'si

Tüm söz ve müzikleri Mine'ye ait olan trip-hop tarzında olan parçaların düzenlemelerini Sarp Özdemiroğlu yaptı.


CS Music & Media tarafından yayınlanan albümde yer alan "Sabah Olmuyor" ve "Uyan" şarkılarının klip çekimleri geçtiğimiz günlerde Beykoz Kundura Fabrikası, Dragos ve Riva sahilinde tamamlandı.


Albümde aynı zamanda bu iki şarkının İngilizce versiyonları olan "Black and Blue" ile "1999, Awakening" yer alıyor. Mine en son 2008 yılında "Benim Günüm" isimli çalışması ile dinleyicileri ile buluşmuştu.


1990'lı yılların en gözde ikilisi Ajlan Büyükburç ve Mine Çağlıyan 1994'te birlikte çıkardıkları tek albüm olan Aşk olsun ile müzik dünyasının unutulmazları arasında yer aldı.

Sabah, Riva, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:40 
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