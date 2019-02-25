91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülünü "Bohemian Rhapsody" Filmindeki...
53 dakika önce
91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü "Bohemian Rhapsody" filmindeki rolüyle Rami Malek kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:04 Kaynak: AA
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