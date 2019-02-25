Son Dakika Haberleri: 91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülünü "Bohemian Rhapsody" Filmindeki...

91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülünü "Bohemian Rhapsody" Filmindeki...

53 dakika önce

91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü "Bohemian Rhapsody" filmindeki rolüyle Rami Malek kazandı.

91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde,
91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü "Bohemian Rhapsody" filmindeki rolüyle Rami Malek kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:04 Kaynak: AA

Bohemian Rhapsody, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un Göbeğinde Korkunç Olay! Karlar Üzerinde Ölü Bulundu 91'inci Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu

PKK'nın Sözde Örgüt Liderleri Sapık Çıktı! İtirafçı Bir Bir Anlattı: Adnan Oktar Gülen'i Kahtani Olarak Görüyordu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 07:57:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülünü "Bohemian Rhapsody" Filmindeki...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]