92 Yaşındaki Adam Traktörle Düşerek Hayatını Kaybetti

04.12.2025 12:34
Aksaray'da geri manevra yapan Muharrem Arslanhan, traktörle 2 metreden düşerek yaşamını yitirdi.

Aksaray'da ilaç yazdırdığı hastanenin otoparkında geri manevra yaptığı traktörü ile 2 metre yükseklikten düşen Muharrem Arslanhan (92), yaşamını yitirdi. Ağaçören İlçe Devlet Hastanesi'ne giden 6 çocuk babası Muharrem Arslanhan, yaşlılığa bağlı kronik hastalıkları ile ilgili ilaç yazdırdı. Reçetesini aldıktan sonra evine gitmek için hastane otoparkındaki traktörüne binen Arslanhan, geri manevra yaptığı sırada, otoparkı çevreleyen demir korkulara çarpıp, 2 metre yükseklikten düştü.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ters dönen traktörün altında kalan Arslanhan, yaralandı. Ekiplerin müdahalesi ile traktörün altından kurtarılan Arslanhan, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arslanhan, burada yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

