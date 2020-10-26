97.yıl sergisinde tarihe yolculuk - Son Dakika

97.yıl sergisinde tarihe yolculuk

26.10.2020 12:23
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 97. Yılı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda da etkinlik alanı oluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 97. Yılı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda da etkinlik alanı oluşturdu. Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyetin ilanına kadar olan süreci anlatan gazete manşetlerinden oluşan sergi büyük ilgi görüyor. Alanı ziyaret edenler arttırılmış gerçeklik teknoloji stantlarında Atatürk'ün 3 boyutlu görseli ile fotoğraf çektirebilme şansına da sahip oluyor.

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında günler öncesinden yaşanmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler ilk günden yoğun ilgi gördü. Pandemi önlemleri çerçevesinde sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak oluşturulan alana ziyaretçiler ateş ölçümü yapılarak alınıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından alanda vatandaşlara maske ve Türk Bayrağı dağıtılıyor.

97.yıl sergisinde tarihe yolculuk

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlik alanına girişte Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün meclis kürsüsünde konuşma yaparken çekilmiş bir fotoğrafı ile Cumhuriyetin ilanının ilk resmi belgesi olma özelliği taşıyan Gelibolu Milletvekili Celal Nuri Bey tarafından Meclis Başkanlığı'na hitaben kaleme alınan komisyon mazbatasının orijinali ve Türkçesi yer alıyor. Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyetin ilanına kadar olan süreci anlatan fotoğraflardan oluşan sergi ise ziyaretçileri gazete sayfaları arasında tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. 97. Yıl Cumhuriyet Sergisi'nin etrafı bariyerlerle kapatılarak vatandaşların sergiyi kontrollü şekilde gezmeleri sağlanıyor.

Cumhuriyet Meydanı'na oluşturulan etkinlik alanının en çok ilgi çeken bölümü ise artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile fotoğraf çektirilen stant oldu. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan alanı ziyaret eden vatandaşlar akıllı telefonlarına Anıtkabir AG uygulamasını indirerek, artırılmış gerçeklik teknolojisi standında Atatürk ile yan yana fotoğraf çektirme şansı yaşıyor. 29 Ekim'e kadar sürecek etkinlikler boyunca Cumhuriyet Meydanı'nda ilk meclis kürsüsünden Atatürk'ün sesi yankılanacak. - ANTALYA

97.yıl sergisinde tarihe yolculuk
97.yıl sergisinde tarihe yolculuk
97.yıl sergisinde tarihe yolculuk
97.yıl sergisinde tarihe yolculuk

Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 97.yıl sergisinde tarihe yolculuk - Son Dakika

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