A Milli Erkek Basketbol Takımı, Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finale çıktı

Çekya: 87-70

Başantrenör Orhun Ene: Daha çok çalışmaya ve sahada mükemmel olmaya ihtiyacımız var

SALON: Victoria Memorial Arena

HAKEMLER: Antonio Conde (İspanya), Steven Anderson (ABD), Boris Krejic (Slovenya)

TÜRKİYE: Doğuş Özdemiroğlu 2, Furkan Korkmaz 20, Cedi Osman 11, Ersan İlyasova 12, Ömer Faruk Yurtseven 5, Buğrahan Tuncer 8, Sertaç Şanlı 8, Melih Mahmutoğlu 13, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 1, Alperen Şengün 7ÇEKYA: Satoransky 15, Samoura, Bohacik 5, Auda 10, Vesely 13, Peterka 5, Sehnal 3, Vyoral, Balvin 9, Palyza 6, Schilb 41. PERİYOT: 17-14DEVRE: 45-383. PERİYOT: 63-54

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri B Grubu ikinci maçında Çekya'yı 87-70 mağlup etti. Bu sonuçla 2'de 2 yapan Türkiye, grubunu lider tamamlayarak yarı finale yükseldi.Millilerimizin yarı finaldeki rakibi, 3 Temmuz Cumartesi günü saat 02.05'te oynanacak Çin- Yunanistan maçının ardından belli olacak.Karşılaşmanın ardından Başantrenör Orhun Ene ve milli oyuncu Furkan Korkmaz açıklamalarda bulundu.Orhun Ene, "Öncelikle bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Milli takım ile birlikte son dönemde Çekya ile pek çok maç yaptık. Önemli bir potansiyelleri var ve birlikte oynamayı çok iyi biliyorlar. Bu yüzden önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı da soyunma odasında tebrik ettim. Kadroya yeni giren genç oyuncularımız ve tecrübeli oyuncularımız var. Bu iki jenerasyonu kombine etmek böyle turnuvalar öncesi kolay değil. Bugün maçın başından sonuna kadar oyunun temposunu kontrol ettik. Daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum. Bu jenerasyon birlikte oynadıkça her gün daha iyi olacak. Oyunu bu şekilde yönlendirdiğimiz takdirde çok güçlü bir takımız. Bu bizim, bu ay içinde oynadığımız dördüncü maç oldu. Hala organizasyonumuzu geliştirme aşamasındayız. Daha çok çalışmaya ve sahada mükemmel olmaya ihtiyacımız var. Rakip kim olursa olsun bu şekilde oynamaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu Furkan Korkmaz ise, "Bugün iyi oynadık. Çok mutluyuz. Organizasyonda daha fazla ilerlemek istiyoruz. Victoria'da her takımı yenebilecek güçteyiz. Daha yeni bir araya geldik. Ama aynı amaçlara ulaşmak istediğimizde her şeyi yapabilecek kapasitedeyiz. Maçlarımızda kimin sayı attığı önemli değil. Topu bu şekilde paylaşabilirsek her takımı yenebiliriz. Takım arkadaşlarımla da sürekli konuşuyoruz. Ülkemiz Olimpiyat Oyunları'na gitmeyi hak ediyor. Olimpiyat Oyunları'nda olmayı çok istiyoruz. Bu yolda avantajı da elde ettik" şeklinde konuştu.