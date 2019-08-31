A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Dünya Kupası için parkeye çıkıyor!

Milli takım, Şanghay Oriental Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'ndeki ilk maçta TSİ 11.30'da Japonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, NTV'den naklen yayımlanacak.



Milliler, yarın kazanarak gruptan çıkma adına ilk adımı atmaya çalışacak.



E Grubu'nda yarın ayrıca TSİ 15.30'da Çekya-ABD karşılaşması oynanacak.



E Grubu'ndaki ikinci maçında 3 Eylül Salı günü TSİ 15.30 ABD ile karşılaşacak Türkiye, 5 Eylül Perşembe günü TSİ 11.30'da Çekya ile grubun son karşılaşmasını yapacak.



- Ufuk Sarıca ile başarı kovalayacak



A Milli Takım, 2017'de başantrenörlüğe getirilen Ufuk Sarıca yönetiminde dünyanın en önemli basketbol turnuvasında başarı kovalayacak.



Ufuk Sarıca'nın başantrenörlüğünde ilk kez 2017 Avrupa Şampiyonası'nda yer alan milli takım, 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle başarısız bir performans sergilemişti.



Milli takım, Sarıca yönetiminde Dünya Kupası elemelerinde ise iyi sonuçlar alarak Çin'e geldi.



A Milli Takım, 1. ve 2. eleme turlarında yaptığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet ve 4 yenilgi aldı.



Türkiye, Sarıca dönemindeki 18 resmi karşılaşmada rakipleri karşısında 10 galibiyet elde ederken, 8 karşılaşmayı yenilgiyle tamamladı.



- 12 kişilik kadro



Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki milli takımın 12 kişilik kadrosuna şu oyuncular bulunuyor:



Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Ege Arar, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan.

Yarın 3 grupta daha maçlar oynanacak



2019 FIBA Dünya Kupası'nda yarın ayrıca F, G ve H gruplarında ilk maçlar oynanacak.



Bu üç gruptaki maç programı (TSİ) şöyle:



F Grubu: (Gençlik Olimpik Spor Parkı - Nanjing)



11.00 Yeni Zelanda-Brezilya



15.00 Yunanistan-Karadağ



G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi - Shenzhen)



11.30 Dominik Cumhuriyeti-Ürdün



15.30 Fransa-Almanya



H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi - Dongguan)



10.30 Kanada-Avustralya



14.30 Senegal-Litvanya