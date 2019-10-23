A Milli Erkek Hentbol Takımı Estonya maçına hazır

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, tek hedeflerinin Türk hentbolunu daha yukarı taşıyabilmek olduğunu ifade ederek Estonya maçına hazır olduklarını belirtti.

2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası eleme maçları öncesinde Eskişehir'de hazırlık maçları yapan önümüzdeki günlerde eleme maçları oynayacak A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Şentürk, basın açıklaması düzenledi. Eskişehir'de bulunan bir otelde düzenlenen ve A Milli Erkek Hentbol Takım Kaptanı Alp Eren Pektaş ve Taner Günay'ın da katıldığı toplantıda konuşan Başantrenör Şentürk, Eskişehir'de oynamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Hedeflerinin Türk hentbolunu yukarı taşımak olduğunu belirten Şentürk, "Eskişehir bizim evimiz. Federasyonumuzun gayreti sonucunda İtalya ile 2 maç, Makedonya ile 1 hazırlık maçı yapma ve yaptığımız girişimlerle grup başı olmamızdan dolayı müracaatımız sonucunda dünya kupasının eleme maçlarının Eskişehir'de oynama şansına sahip olduk. Kendi evimizde oynayacağımız için iyi hazırlandık. Özellikle sıkıntımız yaptığımız kampların sonunda bu zamana kadar hazırlık maçı yapamadan maçlara çıkmıştık. Maçın başında, sonunda yaptığımız kritik hatalar bizim verdiğimiz mücadelenin, verdiğimiz emeğin son anda boşa gitmesine sebep oluyordu. Bu sefer 3 hazırlık maçına çıktık, oyuncularımızı görme şansımız oldu. Cuma günkü maça hazırız, rakiplerimizi seyrettik, analiz ettik. Nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Seyircimizin desteği ile buradan grup başı olarak çıkmak istiyoruz. Çünkü bunu Türk hentbolunun ihtiyacı var. Zaten benim, ekip arkadaşlarımın, oyuncularımın hedefi Türk hentbolunu yukarı taşıyabilmek. Oyuncu olarak, Antrenör olarak Türk hentboluna ne verebiliriz, nasıl Türk hentbolunun adını duyurabiliriz bütün mücadelemiz bu. Kurduğumuz kadro ile 3 senedir beraberiz. 5 oyucumuzun yurt dışında oynama şansı oldu, kendilerini gösterdiler, ne kadar iyi hentbolcu olduklarını gösterdiler. Buda uzun yıllar sonra oyuncularımızın yurt dışında oynamasıyla sonuçlandı. Oyuncularımız, büyük emek veriyorlar, çok istekliler. Hiçbir maçı bırakmadılar, sonuna kadar oynadılar, sonuna kadar mücadele ettiler" dedi.

Başantrenör Şentürk'ün ardından konuşan Takım Kaptanı Alp Eren Pektaş, Eskişehir halkının hentbola olan ilgisinin çok üst düzey olduğunu ve bunu başka bir yerde sağlayamadıklarını ifade ederken, Taner Günay ise Cuma günü Estonya ile gerçekleştirilecek olan eleme maçında en iyi mücadeleyi göstereceklerini aktardı.

(İHA)