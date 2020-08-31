A Milli Futbol Takımı'nda Mert Çetin, aday kadrodan çıkarıldı

Milli takım, UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül 'de Macaristan ve 6 Eylül'de Sırbistan ile karşılaşacak.

Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti

Öfkeden ne yapacağını şaşırdı! İşten çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını kolonya ile ateşe verdi

Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti